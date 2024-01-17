سحبت منتجات غذائية من الأسواق بعد إكتشاف وجود يرقات حشرة العثة.. اليكم التفاصيل

سحبت مجموعة من منتجات شركة "ديلسفورد" للأغذية العضوية من الأسواق البريطانية، بعد اكتشاف وجود يرقات حشرة العثة بداخلها.

وقالت الشركة إن جميع دفعات البسكويت والخبز المقرمش "غير آمنة للأكل بسبب وجود يرقات العثة".

ولفتت الشركة إلى أنه "بإمكان من اشترى المنتجات الملوثة إبقاء العبوة مغلقة وإعادتها إلى المتجر الذي اشتراها منه، حيث سيسترد الزبائن أموالهم".

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فخلال الشهر الماضي سحبت أيضا بعض منتجات شركة "تيسكو" من المتاجر في أنحاء البلاد لذات السبب.

والعثة من أكثر الكائنات الحية شيوعاً في العالم، حيث بإمكانها العيش في مختلف الظروف والمناخات، حتى الثلجية منها.