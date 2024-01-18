الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
إلغاء مئات الرحلات الجوية في شمال أوروبا.. ماذا يحصل؟
إلغاء مئات الرحلات الجوية في شمال أوروبا.. ماذا يحصل؟
A-
A+

إلغاء مئات الرحلات الجوية في شمال أوروبا.. ماذا يحصل؟

منوعات

2024-01-18 | 01:59
إلغاء مئات الرحلات الجوية في شمال أوروبا.. ماذا يحصل؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
إلغاء مئات الرحلات الجوية في شمال أوروبا.. ماذا يحصل؟

أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، الأربعاء، في مطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة.

وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا تستعدّ لظروف مناخية قاسية.
وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية علماً بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكناً، بحسب متحدث. ولم تتضح فورا الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.
بحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار الخميس.
كما حذر مطار ميونيخ صباح الأربعاء من تعطل رحلات بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث ألغيت 250 من أصل 650 رحلة مقررة، حسبما قالت ناطقة باسم المطار لوكالة فرانس برس.
في شمال فرنسا، أدّت أمطار غزيرة وثلوج كثيفة إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير، ما أدّى إلى وضع نحو 30 منطقة في حالة "تأهب برتقالي" أي أقل بدرجة واحدة من الحد الأقصى للتأهب.
في النرويج، أغلق مطار أوسلو ثلاث ساعات تقريبًا بعد ظهر الأربعاء فيما أُلغيت رحلات معظم الحافلات في العاصمة النروجية. وأعلنت شركة تشغيل السكك الحديد "فاي" انقطاع حركة المرور في جزء كبير من شرق البلاد.
في السويد المجاورة أدت الثلوج الكثيفة إلى كثير من حوادث المرور في غرب البلاد وجنوبها، ما سبب زحمة سير على عدد من الطرق الرئيسة.
وقالت الشرطة في بيان إن "سطح الطرق زلق جدًا والشرطة تحض المواطنين على عدم الخروج إلا للضرورة القصوى".
وأصدرت وكالة الأرصاد الوطنية في السويد تحذيرًا للعاصمة ستوكهولم من "رياح قوية تترافق مع ثلوج".
وأصبحت موجات البرد أكثر ندرة في أوروبا وعلى نطاق عالمي بسبب تأثير الاحتباس الحراري الذي يقلل من احتمالية حدوثها ومدّتها وحدّتها، وفقًا لعلماء المناخ.
ونصحت شركة الطيران الوطنية الألمانية لوفتهانزا الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.
ويُتوقّع أن تُصاحب المنخفض الجوي "غيرترود" الذي سيضرب جنوب غرب ألمانيا ووسطها، ثلوجٌ قد تبلغ سماكتها 40 سنتيمتراً وجليد قد يتشكّل على الطرق و"أضرار في البنى التحتيّة"، حسب مصلحة الأرصاد الجوية الألمانية.

اقرأ ايضا في منوعات

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر
Play
03:17

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

03:17

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا
Play
02:16

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا

كانت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر اوضحت العام الماضي لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"...

02:16

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا

كانت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر اوضحت العام الماضي لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"...

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024