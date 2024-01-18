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الملك تشارلز مصاب بـ &quot;أشهر أمراض الرجال&quot;.. وجراحة لأميرة ويلز
الملك تشارلز مصاب بـ "أشهر أمراض الرجال".. وجراحة لأميرة ويلز
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الملك تشارلز مصاب بـ "أشهر أمراض الرجال".. وجراحة لأميرة ويلز

منوعات

2024-01-18 | 02:24
الملك تشارلز مصاب بـ "أشهر أمراض الرجال".. وجراحة لأميرة ويلز
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Aljadeed
الملك تشارلز مصاب بـ "أشهر أمراض الرجال".. وجراحة لأميرة ويلز

أعلن قصر باكينغهام، الأربعاء، أن الملك تشارلز الثالث يعالج من تضخم البروستاتا وسيخضع لتدخل علاجي الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان للقصر: "مثله مثل آلاف الرجال كل عام، يتلقى الملك العلاج من تضخم البروستاتا".
وأضاف أن "حالة ملك بريطانيا حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية".
وتابع البيان أن التزامات الملك البالغ من العمر 75 عاما، ستؤجل "لفترة قصيرة للتعافي".
وتُوج تشارلز رسميا في 6 أيار، بعد 8 أشهر على اعتلائه العرش إثر وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 أيلول 2022.
وهو أكبر من اعتلى عرش بريطانيا، بعد أن ظل ولياً للعهد لأطول فترة.
وجاء بيان القصر بعد ساعة من الكشف عن أن أميرة ويلز كيت، زوجة وريث العرش البريطاني وليام، دخلت المستشفى، الثلاثاء، في لندن لإجراء عملية جراحية "مقررة مسبقاً"، على ما أعلنت الدوائر الملكية البريطانية، الأربعاء، موضحة أنها قد لا تستأنف مهامها العامة قبل نهاية آذار.
وأوضح قصر كنسينغتون في بيان أن أميرة ويلز البالغة 42 عاماً "دخلت إلى مستشفى لندن كلينيك لإجراء عملية جراحية مقررة مسبقاً في البطن".
وأشار البيان إلى أن "العملية كانت ناجحة ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى مدة تتراوح بين 10 و14 يوما".

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