الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بسبب &quot;سناب شات&quot;.. تحذير أردني للفتيات
بسبب "سناب شات".. تحذير أردني للفتيات
A-
A+

بسبب "سناب شات".. تحذير أردني للفتيات

منوعات

2024-01-18 | 14:35
بسبب "سناب شات".. تحذير أردني للفتيات
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بسبب "سناب شات".. تحذير أردني للفتيات

وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن اشارت إلى ضرورة مشاركة المعلومات مع الأشخاص الثقة والمعروفين...

حذرت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الأردن الفتيات من حفظهن للصور الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، خاصة "سناب شات".

وأوضحت الوحدة التابعة لمديرية الأمن العام، بحسب ما نقلت "العربية .نت"  أن أكثر الحالات التي وردتها كانت على "سناب شات"، الذي تستخدمه الفتيات لحفظ صورهن الخاصة.

كما أكدت الوحدة أنه تم التعامل مع أكثر من 19 ألف جريمة إلكترونية خلال العام الماضي، من بينها الاحتيال المالي، الابتزاز، اختراق الحسابات، انتحال الشخصية، والتشهير.

و أضافت أن أبرز طرق الاحتيال المتبعة حالياً تتم عن طريق انتحال صفة موظف بنك والطلب من عملاء المصرف تحديث البيانات عبر الهاتف، منوهة إلى ضرورة عدم تقديم أي معلومات بنكية عبر الهاتف، وأن المحتالين يقدمون دلائل توحي بأنهم من موظفي البنوك.

كما شددت على أنه يجب التصرف بشكل صحيح في حال التعرض للابتزاز الإلكتروني عبر قطع الاتصال مع الشخص المبتز وعدم التجاوب معه، لتجنب المزيد من الطلبات.

وأشارت الوحدة إلى ضرورة مشاركة المعلومات مع الأشخاص الثقة والمعرفين، واللجوء إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في حال مواجهة أي من حالات الابتزاز.

فيما ختمت الوحدة موجهة برسالة إلى أولياء الأمور بضرورة متابعة أبنائهم وأصدقائهم على وسائل التواصل، وربط تطبيقات لتتبعهم، خاصة في الألعاب الإلكترونية التي زاد استغلال الأطفال من خلالها في الآونة الأخيرة.

اقرأ ايضا في منوعات

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر
Play
03:17

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

03:17

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا
Play
02:16

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا

كانت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر اوضحت العام الماضي لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"...

02:16

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا

كانت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر اوضحت العام الماضي لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"...

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024