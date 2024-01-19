لأول مرة .. قرد مستنسخ قبل عامين لا يزال على قيد الحياة

ويبلغ القرد المستنسخ الآن من العمر سنتين ويتمتع بصحة جيدة، من خلال تحسين التقنية التي أدت إلى ولادة النعجة دوللي عام 1996، بحسب دراسة نُشرت نتائجها الثلاثاء الماضي .

الى ذلك يمكن للقردة المستنسخة في المختبر تسريع اختبار الأدوية، حيث أن الحيوانات المتطابقة وراثيا تعطي نتائج مماثلة، مما يوفر قدرا أكبر من اليقين في التجارب.

وفي المحاولات السابقة لاستنساخ الريسوس إما لم تؤد إلى ولادة أو مات النسل بعد ساعات قليلة.

وبحسب موقع "ساينس أليرت"، فإن هذا القرد من نوع المكاك "ريسوس"، يعد أكبر قرد مستنسخ يبقى على قيد الحياة حتى الآن، مشيرا إلى أن من بين جميع أجنة قرود المكاك المستنسخة المزروعة في الرحم، يموت نصفها تقريبا في اليوم الستين من الحمل تقريبا.

كما يعد ذكر المكاك البالغ من العمر عامين استثناء "مفعما بالأمل"، بحسب الموقع الذي ذكر أنه تم تطويره في الصين باستخدام طريقة جديدة، تم تصميمها لتحسين نتائج نمو المشيمة لدى الجنين المستنسخ، وأشار إلى أن "الفريق الصيني اكتشف الآن طريقة لتحسين نتائج البقاء على قيد الحياة للنماذج الحيوانية التي يطورونها".

وتم تصنيع الجنين المستنسخ الأولي من خلال عملية تسمى "نقل نواة الخلية الجسدية لإنتاج المستنسخات" (SCNT).

الى ذلك قالت جماعة للرفق بالحيوان إنها "تشعر بقلق بالغ" إزاء هذا التطور.

وفي الثدييات، يؤدي التكاثر الجنسي إلى ذرية مكونة من خليط من الجينات من الأب والأم. في الاستنساخ، تُستخدم التقنيات لإنشاء نسخة متطابقة وراثيًا من حيوان واحد.

وتم استنساخ الحيوان الأكثر شهرة، النعجة دوللي، في عام 1996. وأعاد العلماء برمجة خلايا الجلد من خروف آخر لتحويلها إلى أجنة تقوم ببناء خلايا يمكن أن تنمو إلى أي جزء من الكائن الحي. ثم تم زرع هذه الأجنة في والدة دوللي البديلة.

وكتب الباحثون في دورية نيتشر كوميونيكيشنز Nature Communications أنهم قاموا بالإجراء ذاته ولكن مع قرد الريسوس. وقال العلماء إن الحيوان ظل بصحة جيدة لأكثر من عامين، مما يشير إلى أن عملية الاستنساخ كانت ناجحة.

وقال الدكتور فالونغ لو، من أكاديمية العلوم بجامعة الصين، لـ "بي بي سي" إن "الجميع كانوا مبتهجين بالسعادة" للنتيجة الناجحة.

كما قال متحدث باسم الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات في بريطانيا إن المنظمة تعتقد أن المعاناة التي سببتها الحيوانات تفوق أي فائدة فورية للمرضى من البشر.

وتعيش قردة الريسوس في البرية في آسيا، وهي موجودة في أفغانستان والهند وتايلاند وفيتنام والصين. ويتم استخدامها في التجارب لدراسة العدوى والمناعة.

وتم استنساخ أول قرود المكاك في عام 2018، لكن قرود الريسوس هي المفضلة لدى الباحثين الطبيين، بسبب تشابهها الجيني مع البشر.