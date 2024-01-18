بالفيديو - أعلى مصلى معلق في العالم بمكة

أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقا في العالم يطل على الكعبة حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.
ويتسع المصلى لنحو 520 مصليا، كما انه يطل على مكة المكرمة والمعالم الدينية.
أعلى مصلى معلق في العالم 🕋 pic.twitter.com/lZgRwEUdRT
— أماكن سياحية سعودية (@KSASAFR) January 12, 2024
أعلى مصلى معلق في العالم 🕋 pic.twitter.com/lZgRwEUdRT
الكشف عن أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة المشرفة
مدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسيةhttps://t.co/B07R0fGePL
— صحيفة مكة الإلكترونية (@makkahnews1) January 18, 2024
الكشف عن أعلى مصلى معلّق في العالم يطل على الكعبة المشرفة
مدرج في موسوعة غينيس للأرقام القياسيةhttps://t.co/B07R0fGePL
اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.
كانت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر اوضحت العام الماضي لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"...