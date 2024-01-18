بالفيديو - أعلى مصلى معلق في العالم بمكة

أدرجت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلى مصلى معلقا في العالم يطل على الكعبة حيث يقع على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر.

ويتسع المصلى لنحو 520 مصليا، كما انه يطل على مكة المكرمة والمعالم الدينية.