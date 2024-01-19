الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا
لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا
A-
A+

لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا

منوعات

2024-01-19 | 02:16
لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا
العودة الى الأعلى
Aljadeed
لسبب لا يخطر على بال... فتاة من أصول عربية تقتـ ل امرأة في المانيا

كانت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر اوضحت العام الماضي لوسائل الإعلام المحلية قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"...

بدأت السلطات الألمانية محاكمة فتاة من أصول عراقية متهمة بقتل خبيرة تجميل تشبهها في جريمة مروعة وتزييف الأمر وكأنه وفاتها هي.

وبحسب ما نقلت "روسيا اليومط عن صحيفة "دايلي ميل" فإن "شهربان ك." وحبيبها "شقير ك"، وكلاهما يبلغان من العمر 24 عاماً، متهمان باستهداف المدونة "خديجة أو"، بسبب التشابه الكبير بينها وبين شهربان - حيث تشتركان في نفس الشعر الداكن والبشرة السمراء.

ويقال إن شهربان ك. تعقبت شبيهتها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستدرجتها وطعنتها وهي برفقة صديقها 50 مرة في محاولة لتزييف الأمر وكأنه وفاتها هي نظرا لتشابههما.

وقال ممثلو الادعاء إن الحبيبين وجها العديد من الطعنات إلى وجه "خديجة أو"، لخداع التحقيق على ما يبدو.

الى ذلك أفاد ممثلو الادعاء بأن العشيقين القاتلين كانا يتواصلان بشكل عشوائي مع فتيات على مواقع التواصل الاجتماعي يشبهن "شهربان ك" بما يكفي لإقناع الطبيب الشرعي خداعاً.

وأوضحت المدعية العامة للولاية فيرونيكا غريزر لوسائل الإعلام المحلية العام الماضي قائلة: "لقد قررنا أن المشتبه بها قررت الاختباء بسبب خلافات عائلية داخلية"، مضيفة: "لقد أرادت تزيين الحادث وكأنه وفاتها هي لتبدأ حياة جديدة".

وفي 9 آب 2022، أرسل القاتلان المتهمان لضحيتهما رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرضان فيها عليها فرصة فريدة هي الظهور في مقطع فيديو لمغنية الراب الألمانية لون.

وقال لها الحبيبان، اللذان أطلقا على حسابهما المزيف اسم "lunee.officiel": "ليس عليك أن تفعلي الكثير..سيكون أمرا رائعا أن نسمع منك..ستقام في أوفنبرغ".

وأضافا: "يجب أن يبقى هذا سرا حتى يتم إصدار الأغنية".

لكن خديجة ارتابت وأرسلت رسالة على الحساب الرسمي للنجمة، حيث أجابت لون قائلة: "إنه مزيف يا أختي. لا تردي!"

وبعد يومين فقط، استخدم المتهمان حسابًا آخر على "إنستغرام" للتواصل.

وقال المدعي العام غريسر: "هذه المرة، عرضا علاجا تجميليا يمكن أن يأتي مجانا إذا أعلنت الضحية عنه على مواقع التواصل الاجتماعي".

واتفقا على الاجتماع في إبينغن، مسقط رأس الضحية، بحسب غريسر، حيث أخذ القاتلان خديجة في سيارة مرسيدس.

وأضاف المدعي العام: "لقد توجهوا نحو إنغولشتات لكنهما طلبا من الشابة البالغة من العمر 23 عاماً النزول من السيارة في الغابة.. ثم ضُربت على رأسها مرة واحدة على الأقل وطعنتها القاتلة 56 طعنة".

ويُزعم أن "شهربان ك" تعمدت تشويه وجه خديجة بالسكين بطريقة تجعل من الصعب على المحققين وعائلتها التعرف عليها.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أندرياس أيشيلي أن وجهها أصيب بجروح خطيرة نجمت عن أكثر من 50 طعنة بالسكين.

وأعاد القاتلان جثة ضحيتهما إلى السيارة وتركا السيارة مركونة على بعد بنايات قليلة من المكان الذي تعيش فيه "شهربان ك." في إنغولشتات.

وقد اكتشف والدا الضحية المذعوران جثتها في سيارة المرسيدس في وقت لاحق من ذلك اليوم وافترضا أنها ابنتهما.

وكانت "شهربان ك" قد أخبرت والديها أنها ذاهبة إلى إنغولشتات لمقابلة زوجها السابق ولكن عندما لم تعد إلى منزلهم في ميونيخ، خرجا للبحث فوجدا ما اعتقدا أنه جثة ابنتهم في الجزء الخلفي من سيارتها المرسيدس.

وكان ضباط الشرطة الألمانية قد تعرفوا في البداية على الجثة الموجودة في سيارة المرسيدس المتوقفة، على أنها "شهربان ك"، تماما كما خطط القاتلان المفترضان، لكن الشكوك حول هوية الجثة ظهرت بعد تشريحها، ومنذ ذلك الحين تم التعرف على أن الضحية هي خديجة.

وتم تعقب شهربان وشقير واعتقالهما بعد أن كشفت فحوصات الطب الشرعي وفحص وشم الضحية عن هويتها الحقيقية.

اقرأ ايضا في منوعات

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر
Play
03:17

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

03:17

يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

لمن يعانون من السمنة ... نصائح يجب مراعاتها قبل تناول أدوية فقدان الوزن
Play
02:10

لمن يعانون من السمنة ... نصائح يجب مراعاتها قبل تناول أدوية فقدان الوزن

يلجأ الكثيرون ممن يعانون من السمنة إلى أدوية التنحيف لفقدان الوزن وهذه الادوية طورت أساسا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

02:10

لمن يعانون من السمنة ... نصائح يجب مراعاتها قبل تناول أدوية فقدان الوزن

يلجأ الكثيرون ممن يعانون من السمنة إلى أدوية التنحيف لفقدان الوزن وهذه الادوية طورت أساسا لعلاج مرضى السكري من النوع الثاني.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024