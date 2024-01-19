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يوقف &quot;رسالة الموت&quot;.. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر
يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر
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يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

منوعات

2024-01-19 | 03:17
يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر
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Aljadeed
يوقف "رسالة الموت".. أحد أكثر العناكب سميّة قد ينقذ البشر

اكتشفت مجموعة من العلماء في جامعة كوينزلاند أن سم أحد أكثر العناكب فتكا في العالم يمكن استخدامه كعلاج ينقذ الحياة من النوبات القلبية.

وتتمتع عناكب الشبكة القمعية الأسترالية بسمعة مخيفة بسبب سميتها الشديدة، لكنها يمكن أن تكون سببا في إنقاذ حياة الكثر.

وفي السياق فقد قام البروفيسور ناثان بالبانت والبروفيسور جلين كينغ بتطوير دواء من جزيء موجود في سم العنكبوت والذي يطلق عليه اسم Hi1a.

ووجدوا أن هذا الجزء بالتحديد يمكن أن يحمي الخلايا من الضرر الناجم عن نوبة قلبية، بعد سلسلة من الاختبارات ما قبل السريرية.

وأوضح بالبانت أنه في أعقاب النوبة قلبية، ينخفض تدفق الدم إلى القلب مما يؤدي إلى نقص الأكسجين وبالتالي تصبح بيئة الخلايا حمضية، مما يؤدي إلى إرسال رسالة إلى خلايا القلب لتموت".

وأضاف: "على الرغم من عقود من البحث، لم يتمكن أحد من تطوير دواء يوقف إشارة الموت هذه في خلايا القلب، وهو أحد أسباب استمرار أمراض القلب في كونها السبب الرئيسي للوفاة في العالم".

وتابع الدكتور بالبانت: "إن بروتين Hi1a الموجود في سم العنكبوت يحجب القنوات الأيونية الحساسة للحمض في القلب، وبالتالي يتم حظر رسالة الموت تلك".

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة القلب الأوروبية أنه في الوقت الحالي، لا توجد أدوية معتمدة سريريا تمنع موت الخلايا بعد الإصابة بنوبة قلبية.

وحقق Hi1a معايير حاسمة ليصبح علاجا خلال اختبارات ما قبل السريرية، مما يعني أن التجارب يمكن أن تتقدم الآن إلى المرحلة التالية.

وقال بالبانت: "تعد هذه الاختبارات خطوة كبيرة نحو مساعدتنا على فهم كيفية عمل Hi1a كعلاج، في أي مرحلة من الأزمة القلبية يمكن استخدامه وما هي الجرعات التي ينبغي أن تكون".

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