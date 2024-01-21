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ثورة في صحة القلب.. العلماء يطورون لقاحاً جديداً للكوليسترول يغيّر قواعد اللعبة
ثورة في صحة القلب.. العلماء يطورون لقاحاً جديداً للكوليسترول يغيّر قواعد اللعبة
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ثورة في صحة القلب.. العلماء يطورون لقاحاً جديداً للكوليسترول يغيّر قواعد اللعبة

منوعات

2024-01-21 | 02:12
ثورة في صحة القلب.. العلماء يطورون لقاحاً جديداً للكوليسترول يغيّر قواعد اللعبة
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Aljadeed
ثورة في صحة القلب.. العلماء يطورون لقاحاً جديداً للكوليسترول يغيّر قواعد اللعبة

طوّر باحثون حلاً فعالاً وبأسعار معقولة لارتفاع نسبة الكولسترول الضار LDL، الذي يخلق لويحات خطيرة يمكن أن تسد الأوعية الدموية.

وقام الباحثون في كلية الطب في جامعة نيو مكسيكو، بتطوير العلاج الأرخص من مثبطات PCSK9 الموجودة في الأسواق لكن بتكلفة عالية، والذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الوقاية من أمراض القلب في جميع أنحاء العالم، وفق موقع "سايتيك ديالي".
ويتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من الأسباب الرئيسية للوفاة. وعلى الصعيد العالمي، تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية في وفاة ما يقرب من 18 مليون شخص سنوياً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
في دراسة حديثة نشرت في NPJ Vaccines، أفاد فريق الدراسة بقيادة برايس تشاكريان، في قسم الوراثة الجزيئية وعلم الأحياء الدقيقة، أن اللقاحات الجديدة خفضت نسبة الكوليسترول الضار LDL بشكل فعال تقريباً مثل فئة باهظة الثمن من الأدوية المعروفة باسم مثبطات PCSK9.
وقال تشاكريان: "نحن مهتمون بمحاولة تطوير نهج آخر يكون أقل تكلفة وأكثر قابلية للتطبيق على نطاق أوسع، ولكن أيضاً في الأماكن التي لا تملك الموارد اللازمة لتحمل تكاليف هذه العلاجات الباهظة الثمن للغاية".
وأراد تشاكريان وزملاؤه أن يكون لدى جميع المرضى الذين يواجهون هذا الخطر خيار علاجي. لذلك، باستخدام تقنية منصة اللقاحات التي طورها، تمكنوا من إنشاء لقاح جديد يستهدف PCSK9 على وجه التحديد.
وأوضح أن "اللقاح يعتمد على جزيئات فيروس غير معدية... إنها مجرد قشرة فيروس، وقد اتضح أنه يمكننا استخدام قشرة الفيروس هذه لتطوير لقاحات ضد جميع أنواع الأشياء المختلفة".
وفي هذه الحالة، قال تشاكريان إنه قام بلصق قطع صغيرة من بروتين PCSK9 على سطح جزيئات الفيروس.
وتابع: "لذا، يقوم جهازك المناعي باستجابة قوية جدًا من الأجسام المضادة ضد هذا البروتين الذي يشارك في التحكم بمستويات الكوليسترول"، مضيفا: "في الحيوانات التي قمنا بتطعيمها، لاحظنا انخفاضا قوياً في مستويات الكوليسترول - يصل إلى 30% - وسيكون ذلك مرتبطاً بإنخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب".

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