بالفيديو - مشهد يخطف الأنظار.. اللهب يشتعل بطائرة شحن أميركية في الهواء

تعرضت طائرة شحن تابعة لشركة "أطلس إير بوينغ 747" لعطل فني، يوم الخميس الماضي، أثناء تحليقها في الجو، بعد وقت قصير من مغادرتها مطار ميامي.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو قصير لألسنة اللهب وهي تشتعل في الطائرة المحلقة بالجو، ما دفع المسؤولين الفيدراليين لإجراء تحقيق في الحادث.

وأفادت شركة الطيران في وقت لاحق، أن الرحلة رقم 95 هبطت بسلام، بعد أن تعرضت لـ"عطل في المحرك".

وأضافت أن طاقم الطائرة إتبع جميع الإجراءات القياسية، وعاد بأمان إلى مطار ميامي.