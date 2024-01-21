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بالفيديو - سقط أمام موظفيه عن علوّ مرتفع .. فمن السبب؟
بالفيديو - سقط أمام موظفيه عن علوّ مرتفع .. فمن السبب؟
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بالفيديو - سقط أمام موظفيه عن علوّ مرتفع .. فمن السبب؟

منوعات

2024-01-21 | 06:23
بالفيديو - سقط أمام موظفيه عن علوّ مرتفع .. فمن السبب؟
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Aljadeed
بالفيديو - سقط أمام موظفيه عن علوّ مرتفع .. فمن السبب؟

التقطت كاميرا مشاهد مروعة للحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدمًا ويلقى حتفه خلال حفل الذكرى السنوية لشركته.
وسقط سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي، أثناء ظهوره على خشبة المسرح بعد انقطاع كابل كان يحمل قفصًا حديديًا كان بداخله.
وقع الحادث الغريب, في مدينة راموجي السينمائية في حيدر أباد بالهند خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان "Vistex Asia'.
يظهر مقطع فيديو مروع, شاه داخل القفص المعدني مع زميله راجو داتلا. وصوت يناشد الجمهور أن يضعوا أيديهم معًا بينما تنطلق الألعاب النارية من المسرح.
ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض. وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه.
 

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