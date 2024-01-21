شاهد - ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يصفع عقيد على وجهه.. ووزارة الدفاع تصدر بياناً

أصدرت وزارة الدفاع العراقية بيانا بشأن مقطع فيديو يظهر ضابطاً في الجيش العراقي برتبة مقدم يقوم بصفع وضرب زميل برتبة عقيد يعلوه بالرتبة مما حدا به بالبكاء، الأمر الذي تسبب بجدل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزارة في بيان: "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديوياً لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ (١٠٣) اعوام من البطولات والتضحية".

وأضاف البيان: "بناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري".

ضابط برتبة مقدم بالجيش العراقي يضرب عقيد بالكف والدفاع تتحرك #رؤيا_العراق #العراق_برؤيا_ناسه #ضابط_عراقي pic.twitter.com/N8KquMuume — Roya Iraq | رؤيا العراق (@roya_iraq) January 20, 2024

وختم بيان الوزارة بالقول: "تؤكد الوزارة انها ستعاقب اي منتسب او ضابط يمارس اي عمل من شأنه ان يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك اي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسيء لتاريخ الجيش العراقي البطل".