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بالفيديو - توفي بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما أمام المئات من موظفيه
بالفيديو - توفي بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما أمام المئات من موظفيه
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بالفيديو - توفي بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما أمام المئات من موظفيه

منوعات

2024-01-22 | 02:19
بالفيديو - توفي بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما أمام المئات من موظفيه
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Aljadeed
بالفيديو - توفي بعد سقوطه من ارتفاع 15 قدما أمام المئات من موظفيه

وثقت كاميرا مشاهد مروعة للحظات الأخيرة لرئيس شركة تكنولوجيا وهو يسقط من ارتفاع 15 قدمًا .

فقد سقط سانجاي شاه، الرئيس التنفيذي لشركة فيستكس لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي، أثناء ظهوره على خشبة المسرح ،خلال حفل الذكرى السنوية لشركته، بعد انقطاع كابل كان يحمل قفصًا حديديًا كان بداخله ما ادى الى وفاته.

ووقع الحادث الغريب في مدينة راموجي السينمائية في حيدر أباد بالهند يوم الخميس خلال الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان "Vistex Asia'.

ويظهر مقطع فيديو مروع شاه داخل القفص المعدني مع زميله راجو داتلا. وصوت يناشد الجمهور أن يضعوا أيديهم معًا بينما تنطلق الألعاب النارية من المسرح.

ولكن فجأة ينقطع الكابل وينهار الهيكل، مما يؤدي إلى سقوط الرجلين على الأرض. وتم نقلهما إلى المستشفى حيث توفي شاه متأثرا بجراحه.

الى ذلك ذكرت صحيفة "صن" أن الرجل الآخر في حالة خطيرة.

 

وقال مسؤول في الشركة لصحيفة "The Times of India": "إن إنزال شاه وراجو من القفص إلى المنصة كان حدثًا مخططًا لبدء الاحتفالات. وفجأة، انقطع أحد السلكين المتصلين بالقفص. سقط كلاهما من على علو أكثر من 15 قدمًا وهبطا على المنصة الخرسانية".

وقال رجال الشرطة إن هذا تسبب في إصابات متعددة. وأضافت الشرطة أنه تم منذ ذلك الحين تسجيل قضية ضد سلطات إدارة الحدث.

تأسست شركة Vistex على يد شاه في عام 1999 ولديها اليوم 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف. وهي تضم علامات تجارية بما في ذلك GM وBarilla وBayer بين عملائها.

وتم منح الموظفين الإقامة في مدينة راموجي السينمائية للاحتفال بمرور 25 عامًا على العمل لمدة يومين.

شاه، البالغ من العمر 56 عامًا، كان في الأصل من مومباي وانتقل إلى الولايات المتحدة في سن 17 عامًا. وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليهاي في بنسلفانيا في سن 21 عامًا.

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