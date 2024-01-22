بالفيديو - أهالي الأسرى "الإسرائيليين" يقتحمون جلسة لجنة المالية في الكنيست

أهالي الأسرى "الإسرائيليين" يقتحمون جلسة لجنة المالية في الكنيست pic.twitter.com/ANsXaL8lp4
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) January 22, 2024
أهالي الأسرى "الإسرائيليين" يقتحمون جلسة لجنة المالية في الكنيست pic.twitter.com/ANsXaL8lp4
يتوقع خبراء مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد بحوث الفضاء ومعهد الفيزياء الشمسية الأرضية التابع لأكاديمية العلوم الروسية أن تتعرض الأرض لعاصفة مغناطيسية جديدة يوم غد.
تعتبر مشكلة انسداد الأنف شائعة ومزعجة في موسم نزلات البرد لكن من الممكن التغلب عليها بواسطة بعض العلاجات المنزلية.ولحل هذه المشكلة فان بعض الأغذية تسهم في التخفيف من حدتها ومنها:
بدون علاج، يمكن أن تزيد الحالة من خطر الإصابة بأمراض القلب...