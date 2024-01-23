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بالفيديو - يصل سعره الى ١٥ الف دولار.. نسخة ذهبية من هاتف سامسونغ الجديد
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بالفيديو - يصل سعره الى ١٥ الف دولار.. نسخة ذهبية من هاتف سامسونغ الجديد

منوعات

2024-01-23 | 03:53
بالفيديو - يصل سعره الى ١٥ الف دولار.. نسخة ذهبية من هاتف سامسونغ الجديد
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Aljadeed
بالفيديو - يصل سعره الى ١٥ الف دولار.. نسخة ذهبية من هاتف سامسونغ الجديد

قدمت كافيار، العلامة التجارية الفاخرة الشهيرة والمتخصصة في أجهزة آبل وسامسونج الخاصة، مجموعة جديدة تسمى عصر التنين Era of Dragon لجهاز Galaxy S24 Ultra.

وتعد هذه المجموعة التي كشفت عنها الشركة عبر موقعها الإلكتروني بمنزلة تكريم لمكانة سامسونج في قطاع التكنولوجيا، التي تمثل رمزيًا على شكل تنين.

ويعد Galaxy S24 Ultra Yong بمنزلة المنتج المتميز في مجموعة Era of Dragon، إذ إنه يجمع بسلاسة بين الفخامة والتكنولوجيا، ويتميز بهيكل من التيتانيوم مع طلاء PVD باللون الأسود، بطريقة تذكرنا بالساعات السويسرية الراقية، وذلك بسعر قدره 15 ألف دولار.

ويتميز المنتج بعناصره الزخرفية، إذ هناك نقش بارز ضخم للتنين الكوري مغطى بالذهب عيار 24 قيراطًا يرمز إلى قوة وهيبة سامسونج.

ويوجد أيضًا ساعة زوبعة CVR ELT3350A، وهي آلية تعبئة يدوية متطورة مرصعة بعدد 19 جوهرة. وتضيف الزوبعة عنصرًا من عناصر صناعة الساعات الراقية إلى الهاتف، وهي تكمل دورة واحدة في الدقيقة.

وبالإضافة إلى التنين، يعرض الهاتف 3 نجوم مصنوعة من الماس تكريمًا لشعار سامسونج الأصلي.

وتجسد العلامات الفلكية المصنوعة من المينا على التيتانيوم والمطلية بمادة PVD تكامل الثقافة الشرقية والغربية بصفتها جزءًا من إستراتيجية سامسونج.

وتتضمن مجموعة كافيار أيضًا نماذج مزينة بمجموعات الأبراج بأسعار تبدأ من 9000 دولار. وتشترك هذه النماذج في إدماج العناصر الشرقية والغربية ورمزية النجوم.

وتعد هذه المجموعة محدودة التوفر، ونظرًا إلى سعر Galaxy S24 Ultra Yong المرتفع، فإن كافيار تخطط لإنتاج 24 وحدة فقط من جهاز Galaxy S24 Ultra Yong.

في حين توفر كافيار 99 وحدة لكل من نماذج الأبراج، التي تشمل برج الحمل والحوت والدلو والثور.

ويضيف هذا التفرد إلى جاذبية هذه الهواتف الفاخرة المصممة لأولئك الذين يقدرون مزيج التكنولوجيا والفن والرمزية الثقافية.

وتشتهر كافيار بتصميماتها الباهظة السعر للهواتف الذكية، ويشمل ذلك هاتف آيفون 15 برو ماكس المزود بالذهب عيار 23 قيراطًا بسعر قدره 1100 دولار، بالإضافة إلى إصدار حديث من حافظات Custom FineWoven الصديقة للبيئة والمزينة بجلد هيرميس وتيجان من الذهب عيار 24 قيراطاً لنماذج آيفون 15 متاحة بأسعار تتراوح بين 2060 دولارًا و 2200 دولار.

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