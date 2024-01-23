مسافر ينقذ طائرة ... بالصور- هذا ما لاحظه قبل اقلاعها

وجاء ذلك بعدما قال إنه اكتشف 4 براغيّ مفقودة في جناح الطائرة التابعة لـ"فيرجين أتلانتيك"، ما دفع الشركة لإلغاء الرحلة قبل إقلاعها، الأسبوع الماضي.

وكان المسافر البريطاني، فيل هاردي، البالغ من العمر 41 عامًا، وفق ما اشارت "العربية.نت"، على متن الرحلة "VS127" التي كانت ستقلع من مطار مانشستر بالمملكة المتحدة في 15 كانون الثاني ، عندما لاحظ "فقدان 4 براغيّ في الجناح"، ليقرر تنبيه طاقم الطائرة.

وقال هاردي: "أنا أسافر بشكل متواصل، لكن شريكتي أصيبت بالذعر عندما أخبرتها بعدم وجود بضعة براغي في جناح الطائرة"، مضيفا: "عندها قررت أنه من الأفضل أن أذكر ذلك للمضيفة"، وفق ما نقلته صحيفة "نيويورك بوست".

وأظهرت اللقطات التي التقطها هاردي، أحد المهندسين وهو يتسلق على جناح الطائرة قبل استخدام مفك البراغي لإصلاح العطل.

وقال هاردي إن موظفي شركة الطيران طمأنوه مراراً بعدم وجود مشكلة تتعلق بالسلامة في الجناح، مشيراً إلى أن مخاوفه زادت مؤخراً بعد حادثة شركة الطيران الأميركية "ألاسكا إيرلاينز"، التي تطاير جزء من جسم الطائرة في منتصف الرحلة.

في المقابل، قال متحدث باسم "فيرجن أتلانتيك" إنه تم استدعاء المهندسين على الفور لإجراء فحوصات الصيانة على طائرة "إيرباصA330" قبل إقلاعها المقرر إلى مطار جون كينيدي الدولي في مدينة نيويورك.

كما أضاف "إن الأمر انتهى بإلغاء الرحلة "لتوفير الوقت لإجراء فحوصات الصيانة الهندسية الإضافية الاحترازية، مما أتاح لفريقنا الحد الأقصى من الوقت لاستكمال عمليات الفحص".

بدوره، بين نيل فيرث، كبير مهندسي الجناح المحلي لشركة إيرباص لطائرة A330، أن اللوحة المتضررة في الجناح كانت عبارة عن "هيكل ثانوي يستخدم لتحسين الديناميكا الهوائية للطائرة".

فيما أكدت كل من "فيرجين أتلانتيك" وشركة "إيرباص" أنه لم يكن هناك أي تأثير على سلامة رحلات الطائرات في الأسبوع الماضي، على الرغم من تلك الحادثة".