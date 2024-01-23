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لمرضى السكري.. &quot;فوائد مذهلة&quot; للخس
لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس
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لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس

منوعات

2024-01-23 | 15:14
لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس
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Aljadeed
لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس

يعتبر الخس من أفضل الخيارات التي يمكن ان يعتمد عليها مرضى السكري ، فهو يمنح المريض الكثير من الفوائد الصحية.

فالخس يمتاز باحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين ك، كما يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء بسرعة.
كما يقدم الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، ومنها تنظيم مستوى السكر في الدم، كما أنه لا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر في الدم.
الى ذلك تشير عدد من الدراسات الطبية إلى الكثير من الفوائد المذهلة للخس اذا ان تناوله يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.
كما انه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي تساهم في حماية الجسم من الأمراض وتعزيز قدرته على مكافحة العدوى بتقوية الجهاز المناعي.
والخس يحتوي على مواد مضادة للالتهابات، حيث يساعد على الوقاية من أنواع مختلفة من الأمراض السرطانية، مثل سرطان الدم وسرطان الثدي، كما يحتوي على كمية كبيرة من الماء والألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، لذلك يعتبر الخس من أفضل الخضروات التي يمكن تناولها في الحميات الغذائية.
ويحتوي الخس على بعض المواد التي تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين جودة النوم وبالتالي التغلب على الأرق، كما تشير بعض الدراسات إلى أن تلك المواد تساهم في علاج اضطراب القلق.
كما ان تناول الخس بانتظام يساعد على خفض مستوى الكوليسترول المرتفع، الذي يمثل عامل أساسي في الإصابة بأمراض القلب مثل النوبة القلبية.

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