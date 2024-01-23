وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه

أكثر من 75 ألف ألماسة تم اكتشافها في المتنزه منذ افتتاحه

عثر رجل فرنسي على أحدث ماسة في الولاية بعد زيارة متنزه ولاية أركنساس "كريتر أوف دايموندز" في الولايات المتحدة الاميركية .

وفي السياق اشارت "العربية.نت" الى انه خلال زيارته الأولى إلى حديقة الدولة الأسبوع الماضي، عثر جوليان نافاس، من باريس، على ماسة عيار 7.46 قيراط على سطح منطقة البحث في الحديقة التي تبلغ مساحتها 37.5 فدان، وفقاً لإدارة الحدائق والتراث والسياحة في أركنساس .

وتتميز ألماسة نافاس بلون بني داكن يشبه الشوكولاتة وهي مستديرة مثل الرخام. وقالت خدمة المتنزه إن حجمها يقارب حجم قطعة حلوى.

وقبل أيام قليلة من زيارة نافاس، قال المتنزه إن الأمطار هطلت بمعدل نحو بوصة واحدة على المتنزه، مما جعله موحلاً. وبعد شراء تذكرته واستئجار مجموعة أدوات صيد الماس الأساسية من الحديقة، توجه نافاس إلى منطقة البحث وبدأ العمل.

وقال: "وصلت إلى الحديقة حوالي الساعة التاسعة وبدأت بالحفر". "هذا عمل شاق، لذا بحلول فترة ما بعد الظهر كنت أبحث بشكل أساسي عن أي شيء مميز".

وفقاً لمساعد مشرف الحديقة، وايمون كوكس، تم العثور على العديد من أكبر قطع الماس في الحديقة على السطح.

وقال كوكس: "نحن نقوم بحرث منطقة البحث بشكل دوري لتخفيف التربة الحاملة للماس وتعزيز التآكل الطبيعي". "عندما يهطل المطر على الحقل، فإنه يغسل الأوساخ ويكشف عن الصخور الثقيلة والمعادن والماس بالقرب من السطح".

وبعد البحث لعدة ساعات، حمل نافاس اكتشافاته إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، حيث علم أنه اكتشف ألماسة بنية اللون تزن 7.46 قيراط.

عثر نافاس على الماسة الحادية عشرة المسجلة في متنزه Crater of Diamonds State Park في عام 2024. ويعثر زوار الحديقة على ماسة أو ماستين في المتوسط كل يوم.