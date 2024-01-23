الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه
وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه
A-
A+

وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه

منوعات

2024-01-23 | 15:21
وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وسط الوحل.. رجل يعثر على ماسة ثمينة داخل منتزه

أكثر من 75 ألف ألماسة تم اكتشافها في المتنزه منذ افتتاحه

عثر رجل فرنسي على أحدث ماسة في الولاية بعد زيارة متنزه ولاية أركنساس "كريتر أوف دايموندز" في الولايات المتحدة الاميركية .
وفي السياق اشارت "العربية.نت" الى انه خلال زيارته الأولى إلى حديقة الدولة الأسبوع الماضي، عثر جوليان نافاس، من باريس، على ماسة عيار 7.46 قيراط على سطح منطقة البحث في الحديقة التي تبلغ مساحتها 37.5 فدان، وفقاً لإدارة الحدائق والتراث والسياحة في أركنساس.

وتتميز ألماسة نافاس بلون بني داكن يشبه الشوكولاتة وهي مستديرة مثل الرخام. وقالت خدمة المتنزه إن حجمها يقارب حجم قطعة حلوى.

وقبل أيام قليلة من زيارة نافاس، قال المتنزه إن الأمطار هطلت بمعدل نحو بوصة واحدة على المتنزه، مما جعله موحلاً. وبعد شراء تذكرته واستئجار مجموعة أدوات صيد الماس الأساسية من الحديقة، توجه نافاس إلى منطقة البحث وبدأ العمل.

وقال: "وصلت إلى الحديقة حوالي الساعة التاسعة وبدأت بالحفر". "هذا عمل شاق، لذا بحلول فترة ما بعد الظهر كنت أبحث بشكل أساسي عن أي شيء مميز".

وفقاً لمساعد مشرف الحديقة، وايمون كوكس، تم العثور على العديد من أكبر قطع الماس في الحديقة على السطح.

وقال كوكس: "نحن نقوم بحرث منطقة البحث بشكل دوري لتخفيف التربة الحاملة للماس وتعزيز التآكل الطبيعي". "عندما يهطل المطر على الحقل، فإنه يغسل الأوساخ ويكشف عن الصخور الثقيلة والمعادن والماس بالقرب من السطح".

وبعد البحث لعدة ساعات، حمل نافاس اكتشافاته إلى مركز اكتشاف الماس في الحديقة، حيث علم أنه اكتشف ألماسة بنية اللون تزن 7.46 قيراط.

عثر نافاس على الماسة الحادية عشرة المسجلة في متنزه Crater of Diamonds State Park في عام 2024. ويعثر زوار الحديقة على ماسة أو ماستين في المتوسط كل يوم.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - حادث مروري مروع في مصر .. سيارات تتساقط من أعلى جسر
Play
16:22

بالفيديو - حادث مروري مروع في مصر .. سيارات تتساقط من أعلى جسر

شهد محور مروري رئيسي في مصر حادثاً مروعاً حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر ما ادى الى وقوع ضحايا.

16:22

بالفيديو - حادث مروري مروع في مصر .. سيارات تتساقط من أعلى جسر

شهد محور مروري رئيسي في مصر حادثاً مروعاً حيث أطاحت شاحنة بسيارات من فوق جسر ما ادى الى وقوع ضحايا.

باسم يوسف يتحدث عن قرار لم يندم عليه .. كيف يرى الوضع في المنطقة؟
Play
15:36

باسم يوسف يتحدث عن قرار لم يندم عليه .. كيف يرى الوضع في المنطقة؟

شدد الإعلامي المصري باسم يوسف خلال مقابلة مع قناة "العربية" على أن "إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألفا".

15:36

باسم يوسف يتحدث عن قرار لم يندم عليه .. كيف يرى الوضع في المنطقة؟

شدد الإعلامي المصري باسم يوسف خلال مقابلة مع قناة "العربية" على أن "إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألفا".

لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس
Play
15:14

لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس

يعتبر الخس من أفضل الخيارات التي يمكن ان يعتمد عليها مرضى السكري ، فهو يمنح المريض الكثير من الفوائد الصحية.

15:14

لمرضى السكري.. "فوائد مذهلة" للخس

يعتبر الخس من أفضل الخيارات التي يمكن ان يعتمد عليها مرضى السكري ، فهو يمنح المريض الكثير من الفوائد الصحية.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024