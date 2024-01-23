باسم يوسف يتحدث عن قرار لم يندم عليه .. كيف يرى الوضع في المنطقة؟

شدد الإعلامي المصري باسم يوسف خلال مقابلة مع قناة "العربية" على أن "إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألفا".

شدد الإعلامي المصري باسم يوسف خلال مقابلة مع قناة "العربية" على أن "إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألفا".

واكد أن حرب غزة ليست دينية، مشيرا إلى أن اليهود تلقوا في الدول العربية معاملة أفضل من التي تلقوها في أوروبا، مضيفاً ان "حياة الفلسطينيين ليست بأهمية حياة الآخرين بالنسبة للعالم"، معتبرا أن البعض يعتبرهم "مجرد أرقام كضحايا للحرب".

الى ذلك وفيما أوضح أن سر صمود أهل غزة هو دفاعهم عن أرضهم، لافتا إلى أن أغلب سكان القطاع تم تهجيرهم سابقا، مضيفاً : "نصفهم سبق تهجيرهم من اماكن من خارج غزة لذل هم يعلموان ان هذا هو مكانهم الاخير لانهم اذا عبروا الحدود الى سيناء لذلك ان غادورها لن يعودوا ".

وتابع ان "اسرائيل" تريد تطهير غزة وطرد سكانها الى سيناء ويدعون انهم سيبقون هناك مؤقتا ".

وتابع: "نحن نعلم ان ذلك لن يحدث ابداً لأن اسرائيل لا تعيد الارض طوعاً، لقد تركوا سيناء مرغمين على اثر الحرب ، ووقعوا اتفاق اوسلو مرغمين على اثر الانتفاضة وانسحبوا من لبنان بعد ان واجهوا مقاومة شرسة لذل فان اسرائيل لا تهتم بالسلام مطلقاً".

وتحدث يوسف عن رد فعل زوجته بعد حديثه في مقابلته الشهيرة مع "بيرس مورغان"، قائلا إنها "أروع شخص في العالم".

كما تحدث عن تجربة اجتماعية حول قصف مدينة "غربة" فأيد "60% من الأميركيين قصفها ليكتشفوا أنها مدينة خيالية ظهرت في أحد أفلام الرسوم المتحركة، لكنهم "وافقوا على قصفها لأن اسمها يبدو عربيا".

كما قال يوسف أنه لم يندم أبدا على ترك مهنة الطب، مشيراً في سياق آخر "كنت أصوت للديمقراطيين لكن بعد موقف بايدن لم يعد هناك فرق".

وتحدث عن أحلامه المستقبلية بسخرية قائلا :"ربما أجمع الكثير من المال وأفتح ناديا للتنس أو أذهب إلى جزيرة بعيدة لأموت".