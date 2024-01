تعرفوا إلى مخاطر المياه المعبأة "بالقنينة البلاستيكية"

تمثل المواد البلاستيكية الدقيقة والمواد البلاستيكية النانوية وتأثيرها على جسم الإنسان موضوعًا مثيرا للنقاش، وربما يكون مصدر قلق بالنسبة للكثيرين عند شراء الأطعمة والمشروبات في حاويات وزجاجات بلاستيكية. بحسب ما نشره موقع Eating Well نقلًا عن Proceedings of the National Academy of Sciences، الذي أكد أن هناك دراسة جديدة يمكن أن تضيف إلى هذه المخاوف.