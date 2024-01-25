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فيديو طريف لـ &quot;دبة &quot;: الأم هي الأم مهما كان جنسها
فيديو طريف لـ "دبة ": الأم هي الأم مهما كان جنسها
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فيديو طريف لـ "دبة ": الأم هي الأم مهما كان جنسها

منوعات

2024-01-25 | 02:41
فيديو طريف لـ "دبة ": الأم هي الأم مهما كان جنسها
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Aljadeed
فيديو طريف لـ "دبة ": الأم هي الأم مهما كان جنسها

فيديو طريف لـ "دبة ": الأم هي الأم مهما كان جنسها

انتشر مقطع فيديو طريف على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر دبة وهي تحاول تجميع أبنائها لحمايتهم وإدخالهم إلى الغابة بعد أن خرجوا إلى الطريق السريع، ما تسبب في وقف حركة السير.

وقد ظهرت الام الدبة في الفيديو القديم الذي يعود للعام 2021، إلا أنه تمت إعادة مشاركته بكثافة خلال الساعات الماضية،  وهي محتارة بتجميع صغارها، فحين تأخذ أحدهم خارج الطريق السريع، ينفلت الآخر ويرجع، فترجع لتصطحب الآخر، فيعود ثالث إلى الطريق، وحين تحاول حماية الثالث يعود الرابع إلى الطريق.

وقد استمر الأمر لعدة دقائق، إلى أن استطاعت أن تحمي أبناءها وتصل بهم إلى بر الأمان داخل الغابة.

الى ذلك لم يتسن تحديد المكان الذي صور فيه الفيديو على وجه الخصوص.

 

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