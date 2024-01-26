بالفيديو - طائرة عسكرية تهبط اضطراريا فوق "رؤوس المارة"

نجحت الطائرة في الهبوط الاضطراري بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات...

هبطت طائرة تابعة للقوات الجوية التركية بشكل اضطراري أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "طائرة من طراز C-160 تابعة للقوات التركية اضطرت للهبوط اضطرارياً أثناء إقلاعها من قاعدة قيصري الجوية، وتعرضت لأضرار طفيفة".

وقد نجحت الطائرة في الهبوط الاضطراري بعد تحليق على علو منخفض للغاية وكادت تصدم أسلاك أعمدة التيار الكهربائي فوق رؤوس المارة على طريق للسيارات.

وأفادت الوزارة بعدم تعرض طاقم الطائرة إلى إصابات.

الى ذلك أظهرت فيديوهات عدة على مواقع التواصل الطائرة العسكرية التركية التي واجهت الخلل الفني وهبطت اضطراريا.

كما ذكرت حسابات تركية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن الطائرة نفذت هبوطها الاضطراري في محافظة قيصري وسط البلاد.

وظهرت الطائرة في أحد الفيديوهات التي التقطها أحد المارة بسيارته وهي تحاول تفادي السقوط، ومرت الطائرة فوق الشارع بسلام حتى اكتمال هبوطها الاضطراري.