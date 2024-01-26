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&quot;نهر الدم&quot; يرعب البريطانيين!
"نهر الدم" يرعب البريطانيين!
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"نهر الدم" يرعب البريطانيين!

منوعات

2024-01-26 | 03:16
"نهر الدم" يرعب البريطانيين!
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Aljadeed
"نهر الدم" يرعب البريطانيين!

اكتشف أحد الأشخاص مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز..

 تحول لون المياه في أحد الأنهار بمدينة برمنغهام البريطانية إلى اللون الأحمر الدموي، وهي علامة متعارف عليها على أنها إشارة إلى اقتراب موعد "نهاية العالم".

فقد اكتشف أحد الأشخاص مجرى ملطخا بالدماء في بيري كومون ميدوز، حيث أطلق مجلس المدينة تحقيقا في هذه الظاهرة غير طبيعية .

ونشرت المتحدثة باسم المجلس، جيلي بيرمنغهام، صورة للظاهرة الغريبة على موقع "إكس"، الأمر الذي أثار ضجة واسعة بين السكان المحليين.

وعلق المستشار المحلي في المدينة ديفيد باركر: "ماذا بحق الجحيم هو هذا؟".

الى ذلك فانه حتى الآن لم تتمكن السلطات المحلية والشرطة بعد من تحديد أسباب هذه الظاهرة بحسب ما اشارت صحيفة "ديلي ميل".

 

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