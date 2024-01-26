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بالصورة - رجلٌ اشترى هاتفا عبر &quot;الأونلاين&quot;... والمفاجأة بعد فتح العلبة!
بالصورة - رجلٌ اشترى هاتفا عبر "الأونلاين"... والمفاجأة بعد فتح العلبة!
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بالصورة - رجلٌ اشترى هاتفا عبر "الأونلاين"... والمفاجأة بعد فتح العلبة!

منوعات

2024-01-26 | 10:44
بالصورة - رجلٌ اشترى هاتفا عبر "الأونلاين"... والمفاجأة بعد فتح العلبة!
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Aljadeed
بالصورة - رجلٌ اشترى هاتفا عبر "الأونلاين"... والمفاجأة بعد فتح العلبة!

تفاجأ مواطن كويتي اشترى هاتفا من أحد المواقع الإلكترونية برسالة اعتذار غريبة وضعت داخل علبة الهاتف بدلا من الجهاز الذي كان من المفترض أن يصل إليه عقب دفع ثمنه.

وتداولت حسابات إخبارية كويتية تفاصيل الحادثة على نطاق واسع، مشيرة إلى أن ”مواطنا تعرض لعملية نصب بعد أن قرر شراء هاتف هدية لزوجته، ليتفاجأ عقب استلامه العلبة بعدم وجود الجهاز بداخلها والعثور على ورقة مدون عليها رسالة اعتذار من سيدة“.

فيما بدأت الحادثة عقب أن قرر المواطن شراء هاتف خلوي لزوجته من موقع بيع إلكتروني، بقيمة 400 دينار (1300 دولار)، واستلمه من امرأة في منطقة السالمية في محافظة حولي، عقب أن سلمها ثمن الجهاز.

وعند وصوله إلى المنزل وفتح العلبة لم يعثر على الهاتف، ووجد رسالة من السيدة تتضمن اعتذارا لأخذها المبلغ المالي لحاجتها له"، وفق تعبيرها.

وجاء في الرسالة بأن "السيدة التي أخذت المال ادعت حاجتها له، وزعمت أنها فقيرة ويتيمة ومدينة لآخرين، وليس لديها سكن يأويها هي وابنها، وبأنها أخذت المبلغ مؤقتا وستعيده له عقب يومين". 

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