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&quot;فضيحة&quot; تؤرق رئيس كوريا الجنوبية.. سببها زوجته
"فضيحة" تؤرق رئيس كوريا الجنوبية.. سببها زوجته
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"فضيحة" تؤرق رئيس كوريا الجنوبية.. سببها زوجته

منوعات

2024-01-27 | 03:13
"فضيحة" تؤرق رئيس كوريا الجنوبية.. سببها زوجته
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Aljadeed
"فضيحة" تؤرق رئيس كوريا الجنوبية.. سببها زوجته

تهدد "الفضيحة" ​بتقويض مساعي حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون سوك يول للفوز بأغلبية في البرلمان الوطني بالانتخابات المقبلة في نيسان...

يتعرض رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول  لضغوط متزايدة بعد أن تم تصوير زوجته وهي تقبل حقيبة يد من ماركة "ديور" قدمها كهدية قس معروف بدعوته إلى توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية.

فقد اظهرت لقطات الكاميرا الخفية كيم كيون هي، تقبل الحقيبة التي تبلغ قيمتها 2250 دولارا، أطلق عليها وسائل الإعلام المحلية اسم "فضيحة حقيبة ديور".

وتهدد الفضيحة، بحسب "سكاي نيوز"  بتقويض مساعي حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون سوك يول للفوز بأغلبية في البرلمان الوطني بالانتخابات المقبلة في أبريل.

وحث بعض أعضاء حزبه الرئيس وزوجته على الاعتذار عن الحادث والاعتراف بأن استلام المحفظة كان، على الأقل، غير مناسب، على أمل وضع حد للأمر.

وأفيد بأن الرئيس كان يخطط للتأكيد على أن زوجته كانت ضحية حيلة سياسية، وقال مكتبه لصحيفة "التلغراف" إنه ليس لديه معلومات أخرى لمشاركتها.

وظهرت الاتهامات لأول مرة في نوفمبر عندما بثت قناة على "يوتيوب" تسجيلا سريا للقس الكوري أبراهام تشوي، وهو يعرض على كيم حقيبة اليد خلال اجتماع في سبتمبر 2022.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤول رئاسي لم يذكر اسمه قوله إن الهدايا المقدمة للزوجين يتم التعامل معها وتخزينها باعتبارها ملكا للحكومة.

لكن هذه القضية المتصاعدة أثارت انتقادات ليس فقط من السياسيين المعارضين، ولكن أيضا من داخل حزب الشعب الذي يتزعمه يون.

وتجدر الاشارة الى ان التوترات الداخلية وصلت إلى ذروتها الأسبوع الماضي عندما شبهت عضوة في قيادة الحزب، كيم كيونج يول، بماري أنطوانيت، الملكة الفرنسية المعروفة بأسلوب حياتها الباذخ.

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