في كوريا الجنوبية.. يأكلون أعواد الأسنان مقلية!

أصدرت وزارة الغذاء في كوريا الجنوبية تحذيرا لمواطنيها حثتهم فيه على عدم تناول أعواد الأسنان المقلية المصنوعة من النشا على شكل يشبه البطاطس المقلية، بعد أن انتشرت هذه الممارسة على نطاق واسع في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر أشخاصا يأكلون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل، واللافت ان هذه الفيديوهات حصدت آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".

وقالت وزارة الغذاء والدواء في منشور على منصة "إكس": "لم يتم التحقق من سلامتها كغذاء، من فضلك لا تأكلها".

South Korea



Says ’No’ to Toothpick Snacks:

Seoul’s Ministry of Food and Drug Safety Warns.



The directive follows videos of people eating deep-fried, seasoned toothpicks on TikTok and Instagram.



“Starch toothpicks are a hygiene product!” “Do not consume!” pic.twitter.com/1v4CgmAyNP — ⚡ NOISE ALERTS ⚡ (@NoiseAlerts) January 26, 2024

وتُستخدم ألوان الطعام لإضفاء لون أخضر على أعواد الأسنان، المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.