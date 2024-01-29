في كوريا الجنوبية.. يأكلون أعواد الأسنان مقلية!

أصدرت وزارة الغذاء في كوريا الجنوبية تحذيرا لمواطنيها حثتهم فيه على عدم تناول أعواد الأسنان المقلية المصنوعة من النشا على شكل يشبه البطاطس المقلية، بعد أن انتشرت هذه الممارسة على نطاق واسع في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل تظهر أشخاصا يأكلون أعواد الأسنان المقلية مع التوابل، واللافت ان هذه الفيديوهات حصدت آلاف الإعجابات والمشاركات على "تيك توك" و"إنستغرام".
وقالت وزارة الغذاء والدواء في منشور على منصة "إكس": "لم يتم التحقق من سلامتها كغذاء، من فضلك لا تأكلها".
وتُستخدم ألوان الطعام لإضفاء لون أخضر على أعواد الأسنان، المصنوعة من البطاطا الحلوة أو نشا الذرة، والتي يُنظر إليها على أنها صديقة للبيئة وقابلة للتحلل.