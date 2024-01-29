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بالفيديو - مظلي يسجل &quot;قفزة موته&quot; من الطابق الـ29
بالفيديو - مظلي يسجل "قفزة موته" من الطابق الـ29
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بالفيديو - مظلي يسجل "قفزة موته" من الطابق الـ29

منوعات

2024-01-29 | 02:51
بالفيديو - مظلي يسجل "قفزة موته" من الطابق الـ29
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بالفيديو - مظلي يسجل "قفزة موته" من الطابق الـ29

كان ناثي أودينسون البالغ من العمر 33 عاماً صوّر مقطع فيديو يظهر استعداده للقفز من المبنى في مدينة باتايا الساحلية ...

وثق مظلي بريطاني في مقطع فيديو لحظات تخطف الانفاس قبل أن يهبط جثة هامدة بعدما فشلت مظلته في الفتح عندما قفز من برج سكني في تايلاند يتكون من 29 طابقاً يوم السبت الماضي .

وفي التفاصيل ان ناثي أودينسون البالغ من العمر 33 عاماً صور مقطع فيديو يظهر استعداده للقفز من المبنى في مدينة باتايا الساحلية .

وأظهر الفيديو الذي التقطه أحد الأصدقاء، أودينسون وهو يقوم بتعديل معداته قبل العد التنازلي لقفزته المميتة والأخيرة، بحسب تقرير نشرته "ذا تايمز" البريطانية.

وعندما فشلت المظلة في الفتح، اصطدم أودينسون بشجرة قبل أن يسقط في الشارع، وسط صرخات المارة والمتفرجين.

وتحقق الشرطة التايلاندية في ملابسات الحادث، وتتواصل مع السفارة البريطانية في بانكوك.

 

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