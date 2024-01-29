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بالصور والفيديو - أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من ميامي .. توازي 5 أضعاف &quot;تيتانيك&quot;
بالصور والفيديو - أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من ميامي .. توازي 5 أضعاف "تيتانيك"
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بالصور والفيديو - أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من ميامي .. توازي 5 أضعاف "تيتانيك"

منوعات

2024-01-29 | 03:06
بالصور والفيديو - أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من ميامي .. توازي 5 أضعاف "تيتانيك"
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Aljadeed
بالصور والفيديو - أكبر سفينة سياحية في العالم تبحر من ميامي .. توازي 5 أضعاف "تيتانيك"

استضافت الشركة ومقرها في ميامي، لإطلاق رحلتها الافتتاحية اللاعب الشهير ليونيل ميسي نجم نادي "إنتر ميامي" لكرة القدم في المدينة.

أبحرت أكبر سفينة سياحية جديدة في العالم من ميناء ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية اول أمس السبت في رحلتها الأولى، باتجاه منطقة البحر الكاريبي.

وبحسب "العربية.نت" فقد  أثارت سفينة "أيكن أوف ذي سيز" (con of the Seas) التابعة لشركة "رويال كاريبيان"، انتقادات بوصفها رمزاً للإفراط والمبالغة في الصناعة الحديثة.

ويبلغ طول السفينة 365 متراً وهي مؤلفة من 20 طبقة تضم 2805 مقصورات و40 مطعماً، وفي إمكانها استيعاب 5610 ركاب مع طاقم يضم 2350 فرداً.

 

كما تنقسم إلى ثماني مناطق مختلفة، وتضم سبعة أحواض سباحة وتسعة أحواض جاكوزي وشلالاً يبلغ ارتفاعه 17 متراً.

وتستطيع حمل 250 ألفا و800 طن، ما يوازي خمسة أضعاف حجم "تيتانيك"، وخرجت من حوض بناء السفن في مدينة توركو في فنلندا.

وقد استضافت الشركة، ومقرها في ميامي، لإطلاق رحلتها الافتتاحية اللاعب الشهير ليونيل ميسي، نجم نادي "إنتر ميامي" لكرة القدم في المدينة.

كذلك تسحب "أيكن أوف ذي سيز" لقب أكبر سفينة سياحية في العالم من زميلتها "واندر أوف ذي سيز" التابعة أيضاً لشركة "رويال كاريبيان".

 
 

يشار إلى أن السفينة المسجلة في جزر البهاماس، هي أول سفينة تابعة لشركة الرحلات البحرية الأميركية العملاقة تعمل بالغاز الطبيعي المسال، وهو وقود أحفوري تقدمه الشركات العاملة في القطاع على أنه بديل أكثر مراعاة للبيئة مقارنة بالفيول الثقيل، لكنه يتسبب بانبعاثات في الميثان، أحد أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.

 

كما أن هذه السفينة مجهزة بنظام يحوّل النفايات إلى طاقة، وآخر لإعادة تدوير المياه على متنها، بحسب "رويال كاريبيان"، ما يعد بتقليل التأثير البيئي لهذا النوع من السفن، وهو موضوع يتسبب بانتقادات كثيرة لقطاع الرحلات البحرية.

 

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