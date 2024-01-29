بالفيديو - طفل يمني يقلّد العميد يحيى سريع

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة ، تهطل امطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة احيانا اعتبارا من بعد الظهر ، مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد حيث تتشكل السيول على الطرق مع انجرافات في التربة وتنشط الرياح وتشتد أحيانا لتقارب ال ٩٠ كم/س بخاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة المسائية ، يرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، وتتساقط الثلوج على الجبال بدءا من ارتفاع ال 1200 متر، ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتلامس ال 1100 متر.