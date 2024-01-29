دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي
اكتشف بحث جديد من نيوزيلندا ميزة رائعة في فاكهة الكيوي، كما أظهرت الدراسة احتواء هذه الفاكهة على مكونات مرتبطة بعوامل تنعكس في وقت قياسي على الصحة العقلية والجسدية.
وفي الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وجد الباحثون من جامعة أوتاغو، أن الفاكهة ذات الفراء تحسن الحيوية والمزاج في أقل من 4 أيام، وفقا لموقع "MirageNews".
وتحتوي الكيوي على فيتامين "سي" الذي ارتبط بتحسن المزاج والحيوية والرفاهية وانخفاض الاكتئاب، بينما يرتبط نقص معدلاته بارتفاع الاكتئاب والضعف الإدراكي.