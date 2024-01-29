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دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي
دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي
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دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي

منوعات

2024-01-29 | 15:08
دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي
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Aljadeed
دراسة تكتشف ميزة رائعة في الكيوي

اكتشف بحث جديد من نيوزيلندا ميزة رائعة في فاكهة الكيوي، كما أظهرت الدراسة احتواء هذه الفاكهة على مكونات مرتبطة بعوامل تنعكس في وقت قياسي على الصحة العقلية والجسدية.

وفي الدراسة التي نشرت في المجلة البريطانية للتغذية، وجد الباحثون من جامعة أوتاغو، أن الفاكهة ذات الفراء تحسن الحيوية والمزاج في أقل من 4 أيام، وفقا لموقع "MirageNews".

وتحتوي الكيوي على فيتامين "سي" الذي ارتبط بتحسن المزاج والحيوية والرفاهية وانخفاض الاكتئاب، بينما يرتبط نقص معدلاته بارتفاع الاكتئاب والضعف الإدراكي.

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