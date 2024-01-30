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بوريس جونسون يعلن التطوع بالجيش!
بوريس جونسون يعلن التطوع بالجيش!
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بوريس جونسون يعلن التطوع بالجيش!

منوعات

2024-01-30 | 11:12
بوريس جونسون يعلن التطوع بالجيش!
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Aljadeed
بوريس جونسون يعلن التطوع بالجيش!

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل يظهر فيه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون يعلن تاييده دعوة قائد الجيش في بلاده إلى تشكيل "جيش من المواطنين".

وتعهد جونسون بالانضمام للقوات البريطانية، وقال : "العريف جونسون يتولى المهمة.. أريد أن يعرف ساندرز أنني استجبت لدعوته لإنشاء جيش مواطنين جديد".

وأضاف: "سألت نفسي: هل يمكنني أن أفعل ذلك؟ هل سأفعل ذلك؟ هل ما زلت أمتلك عناصر المعركة بداخلي؟".

وتابع جونسون : "ثم كنت أطرح السؤال على نفسي: هل سأقوم بالتسجيل للقتال من أجل الملك والبلد؟ بالطبع سأفعل ذلك بكل سرور"، مصراً على أنه حصل على التدريب اللازم للجيش.

وكان قائد الجيش البريطاني الجنرال باتريك ساندرز يخطط لإلقاء خطاب يدعو فيه لاستدعاء المدنيين للتجنيد في حالة نشوب صراع "لأن الجيش البريطاني صغير جدا".

وقال إن الحكومة ستحتاج إلى تدريب وتجهيز "جيش من المواطنين" مما أجبر رئيس الوزراء ريشي سوناك على رفض الفكرة، والإصرار على أنه لن يكون هناك تجنيد إجباري للناس.

مع ذلك، أصر جونسون على أنه يدعم دعوات ساندرز، مضيفا أنه هو نفسه سيتطوع.

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