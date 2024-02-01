تحذير للمسافرين .. "إياكم وركوب هذه الطائرات"



أطلق مديرون ومهندسون سابقون رفيعو المستوى في شركة بوينغ للطيران، تحذيرات للمسافرين لتجنب فئة طائرة 737 ماكس وذلك مع عودة رحلاتها مرة أخرى للخدمة.



وأكد إد بيرسون، أحد كبار مديري شركة بوينغ، أنه لن يقود مجدداً طائرة ماكس على الإطلاق، والتي شهدت مؤخراً انفجاراً وهي تحلق في الهواء في رحلة تابعة لشركة طيران ألاسكا.



وأضاف أنه عمل في المصنع الذي تم بناؤها فيه، ورأى الضغط الذي كان يتعرض له الموظفون هناك لدفع الطائرات للعودة إلى الخدمة، بحسب موقع "نيويورك بوست".



كذلك قال بيرسون إنه حاول إقناع الشركة بوقف هذه الفئة حتى قبل عام 2018، عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في بحر جاوة، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الذين كانوا على متنها وعددهم 189 شخصاً.