أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟

اقدم رجل من بنسلفانيا على قطع رأس والده الموظف في الحكومة الفيدرالية، البالغ من العمر 68 عامًا، ثم رفع رأس الضحية في مقطع فيديو على موقع يوتيوب ينتقد الحكومة الفيدرالية وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

فقد قام جاستن موهن، 32 عامًا، بقطع رأس والده مايكل في منزلهم الذي تبلغ قيمته 390 ألف دولار في ليفيتاون، على بعد 10 أميال جنوب ترينتون، ثم عرض الرأس في مقطع فيديو نتحفظ عن نشره نظرا لقساوة المشاهد.

وحث الرجل أقاربه الذين يعيشون مع الموظفين الفيدراليين على قتلهم. وألقى باللوم على الحكومة الفيدرالية في "استيقاظ الغوغاء" والمهاجرين الذين يزعم أنهم يدمرون الولايات المتحدة، وتحدث بصوت عالٍ ضد "أنصار العولمة والشيوعيين".

اوقد انتشر مقطع الفيديو المروع الذي تبلغ مدته 14 دقيقة على موقع يوتيوب لمدة ست ساعات بعد نشره في الساعة 5:30 مساءً، قبل أن يتم حذفه وأظهر موهن وهو يرفع رأس والده في كيس بلاستيكي ملطخ بالدماء، قائلاً: "العنف هو الحل الوحيد لقمع العنف". ويقول: "هذا هو رأس مايك موهن، وهو موظف فيدرالي منذ أكثر من 20 عامًا، وهو والدي. وهو الآن في الجحيم إلى الأبد باعتباره خائنًا لوطنه".

الى ذلك قال موقع Levitttownnow إن موهن اعتقل بعد الساعة التاسعة مساءً يوم الثلاثاء، على بعد ساعتين من منزله في فورت إنديانا yاب بولاية بنسلفانيا. وأكدوا أن الضحية قد تم قطع رأسه.

وقال رئيس قسم شرطة ميدلتاون، جو بارتوريلا، إنه تم استدعاء الشرطة لأول مرة إلى المنزل بعد الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء، وعثرت على جثة مقطوعة الرأس في الحمام.

ويعيش موهن مع والده. والدته دينيس، 63 عاما؛ وشقيقه زكاري (35 عاما) وشقيقته ستيفاني (38 عاما).

وتم نشر الفيديو على قناة موهن على اليوتيوب، حيث كان لديه 115 متابعا. لا يوجد الآن سوى أربعة مقاطع فيديو على القناة، يظهر فيها وهو يغني ويعزف الموسيقى، مع صورة لوجهه. وفي مقطع قطع الرأس، يتحدث بصوت عالٍ عن الضرائب، معلناً أن الاقتصاد "يقترب من الدمار"، وأن معظم الأميركيين "لم يعد بإمكانهم تحمل الحلم الأميركي".

ومضى موهن ليقول إنه يعرض مكافأة قدرها مليون دولار لأي شخص يمكنه قتل كبار المسؤولين بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي والمدعي العام ميريك غارلاند والمدعي العام السابق بيل بار.

وقال إن هناك مؤامرة "عولمية وشيوعية" ضد الولايات المتحدة.. "في هذا الوقت، لدي 10 ملايين دولار للمنح، ولكن بينما أقوم بتأمين المزيد من الأموال، آمل أن يستمر الأميركيون في محاربو الحكومة الفيدرالية الخائنة من منطلق حبهم لبلدهم - وليس من منطلق حب المكافآت.. إذا كنت موظفًا فيدراليًا وتستمع إلى هذه الرسالة، فهذه هي فرصتك الأخيرة للاستقالة من جانب الخونة والانضمام إلى مواطنيك في استعادة بلدك. وإلا فإن هذا هو مصيرك". ثم رفع الرأس المقطوع في دلو..

كما دعا إلى استهداف المحطات الإخبارية وأصحابها وموظفيها أيضاً. ودعا بايدن إلى "التنازل عن العرش". وطالب بإلغاء الدين الفيدرالي وإلغاء الاحتياطي الفيدرالي وإغلاق الحدود.

وقال إن "جيش الطابور الخامس من المهاجرين غير الشرعيين يتسلل إلى حدودنا"، وأشار إلى أن إدارة جو بايدن باسم "نظام بايدن الخائن". ودعا إلى "وقف كل الأيديولوجيات المتعلقة بالتنوع الاجتماعي في المدارس والأماكن العامة الأخرى".

قال إن "نظام بايدن الخائن" يريد إرسال "الجيش الأميركي إلى الخارج للقتال من أجل أوكرانيا والموت في شتاء روسيا". وتحدث موهن بغضب ضد "شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهرب من الضرائب" ودعا إلى "العودة إلى جذورنا الأيديولوجية والأخلاقية كأمة يهودية مسيحية".

وادعى موهن أنه عمل كمقاول لشركة مايكروسوفت، ورأى كيف كانت الشركة "تتهرب من ضرائب بمليارات الدولارات". وادعى أنه "أبلغ مصلحة الضرائب الأميركية منذ حوالي خمس سنوات، لكنهم ببساطة نظروا في الاتجاه الآخر".