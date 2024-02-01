كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟

ومن غير المحتمل، وفق ما نقلت "العربية.نت" أن يصطدم الكويكب بالأرض لأنه من المتوقع أن يمر على بعد مسافة تبلغ سبعة أضعاف المسافة من كوكبنا إلى القمر.

الى ذلك تشير تقديرات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن عرض الكويكب يتراوح بين 210 و480 مترا. يعني هذا أن حجم الكويكب ربما يماثل حجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك أو برج "ويليس" في شيكاغو.

ويعرف الكويكب، الذي تم اكتشافه في عام 2008، باسم "2008 أو اس 7"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

ولن يعود إلينا مرة أخرى حتى عام 2032، لكنه سيكون لقاء أبعد بكثير، إذ سيبقى على بعد 72 مليون كيلومتر.

واللقاء بين الكويكب والأرض هذا الأسبوع لن يتسبب في أضرار. كما يتوقع أن تدور ثلاثة كويكبات أصغر حجما أيضا حول الأرض يوم الجمعة دون ضرر.

ولا يزيد عرض الكويكبات الأخرى على عشرات الأمتار، ومن المنتظر أن يمر كويكبان آخران قرب الأرض يوم السبت.

ويوم الأحد، من المرتقب أن يمر كويكب يبلغ حجمه نصف حجم الكويكب "2008 أو اس 7"، ويبقى على بعد 7.3 مليون كيلومتر.