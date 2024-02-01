الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟
كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟
A-
A+

كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟

منوعات

2024-02-01 | 15:02
كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟
العودة الى الأعلى
Aljadeed
كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟

سيمر كويكب بحجم ناطحة سحاب على بعد 1.7 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) من كوكب الأرض يوم غد الجمعة .

ومن غير المحتمل، وفق ما نقلت "العربية.نت"  أن يصطدم الكويكب بالأرض لأنه من المتوقع أن يمر على بعد مسافة تبلغ سبعة أضعاف المسافة من كوكبنا إلى القمر.

الى ذلك تشير تقديرات مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة "ناسا"، إلى أن عرض الكويكب يتراوح بين 210 و480 مترا. يعني هذا أن حجم الكويكب ربما يماثل حجم مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك أو برج "ويليس" في شيكاغو.

ويعرف الكويكب، الذي تم اكتشافه في عام 2008، باسم "2008 أو اس 7"، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".

ولن يعود إلينا مرة أخرى حتى عام 2032، لكنه سيكون لقاء أبعد بكثير، إذ سيبقى على بعد 72 مليون كيلومتر.

واللقاء بين الكويكب والأرض هذا الأسبوع لن يتسبب في أضرار. كما يتوقع أن تدور ثلاثة كويكبات أصغر حجما أيضا حول الأرض يوم الجمعة دون ضرر.

ولا يزيد عرض الكويكبات الأخرى على عشرات الأمتار، ومن المنتظر أن يمر كويكبان آخران قرب الأرض يوم السبت.

ويوم الأحد، من المرتقب أن يمر كويكب يبلغ حجمه نصف حجم الكويكب "2008 أو اس 7"، ويبقى على بعد 7.3 مليون كيلومتر.

اقرأ ايضا في منوعات

بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"
Play
15:44

بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"

الطائرة تحمل اسم ابنة إمبراطور شهير حكم البلاد ستة عقود ...

15:44

بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"

الطائرة تحمل اسم ابنة إمبراطور شهير حكم البلاد ستة عقود ...

أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟
Play
10:41

أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟

انتشر مقطع الفيديو المروع الذي بلغت مدته 14 دقيقة على موقع يوتيوب لمدة ست ساعات قبل أن يتم حذفه..

10:41

أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟

انتشر مقطع الفيديو المروع الذي بلغت مدته 14 دقيقة على موقع يوتيوب لمدة ست ساعات قبل أن يتم حذفه..

ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟
Play
10:30

ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟

الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها....

10:30

ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟

الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها....

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024