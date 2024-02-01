الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة &quot;فريدة من نوعها&quot;
بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"
A-
A+

بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"

منوعات

2024-02-01 | 15:44
بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"
العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد سرقتها منذ 90 عاماً .. اثيوبيا تستعيد طائرة "فريدة من نوعها"

الطائرة تحمل اسم ابنة إمبراطور شهير حكم البلاد ستة عقود ...

أعادت الحكومة الإيطالية رسمياً أول طائرةٍ إثيوبية بعد نحو تسعة عقود من سرقتها بواسطة نظام بينيتو موسوليني الفاشي.

فقد احتفلت السلطات في إثيوبيا بعودة الطائرة المسروقة، وفق ما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية امس، إذ احتفى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اول من امس بعملية التسليم الرسمية للطائرة التي تحمل اسم "تسيهاي" نسبةً إلى الأميرة ابنة الإمبراطور هيلا سيلاسي.

وكتب أحمد على حسابه في منصة إكس، إلى جانب صور الطائرة الحمراء ذات المقعدين: "اليوم هو يوم فخرٍ كبير للإثيوبيين، حيث نحتفل بالتسليم الرسمي لـ'تسيهاي' بواسطة الحكومة الإيطالية".

 
 

والطائرة صنعت عام 1935 إبان حكم سيلاسي، وكانت عملاً تعاونياً بين الطيار الألماني هير لودفيغ ويبر وبين المهندسين الإثيوبيين، وفي كانون الأول عام 1935، انطلق ويبر في رحلة الطائرة الأولى ليقطع مسافة 50 كيلومتراً من أديس أبابا. واستغرقت تلك الرحلة نحو 7 دقائق.

وبحلول وقت هجرها في أديس أبابا شهر أيار عام 1936، كانت الطائرة قد راكمت نحو 30 ساعة طيران، بالتزامن مع اقتراب القوات الإيطالية من العاصمة الإثيوبية.

وأفاد المؤرخون بأنه جرى الاستيلاء على الطائرة ونقلها إلى إيطاليا بعد احتلال موسوليني لإثيوبيا التي كانت تعرف باسم الحبشة، عام 1935. حيث سقطت أديس أبابا في يد الفاشيين في العام التالي.

 

ووصفت وزارة الدفاع الإيطالية الطائرة التي احتفظت بها في متحف القوات الجوية الإيطالية منذ عام 1941 بأنها "عينة فريدة من نوعها"، فيما قال وزير الدفاع غويدو كروسيتو: "تمثل عملية التسليم هذه رسالةً قويةً للغاية في أعقاب القمة الإيطالية الأفريقية، ومفادها أن إيطاليا تريد تسليط الضوء على العلاقة القوية بين بلدينا، وتريد التأكيد على قيمة الحوار وأهمية التعاون الدولي".

اقرأ ايضا في منوعات

كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟
Play
15:02

كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟

سيمر كويكب بحجم ناطحة سحاب على بعد 1.7 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) من كوكب الأرض يوم غد الجمعة .

15:02

كويكب بحجم ناطحة سحاب يمرّ امام الأرض غداً ... هل يصطدم بكوكبنا؟

سيمر كويكب بحجم ناطحة سحاب على بعد 1.7 مليون ميل (2.8 مليون كيلومتر) من كوكب الأرض يوم غد الجمعة .

أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟
Play
10:41

أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟

انتشر مقطع الفيديو المروع الذي بلغت مدته 14 دقيقة على موقع يوتيوب لمدة ست ساعات قبل أن يتم حذفه..

10:41

أميركي يقطع رأس والده .. ما علاقة بايدن؟

انتشر مقطع الفيديو المروع الذي بلغت مدته 14 دقيقة على موقع يوتيوب لمدة ست ساعات قبل أن يتم حذفه..

ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟
Play
10:30

ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟

الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها....

10:30

ليمونة اثرية تباع في مزاد علني .. ما قصتها؟

الهدف من طرح الليمونة في المزاد كان على سبيل المرح والدعابة إلا أنها أشعلت مزايدة محمومة بين الراغبين بشرائها....

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024