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بالفيديو - راكب يفرغ 3 رصاصات بظهر سائق ساعده!
بالفيديو - راكب يفرغ 3 رصاصات بظهر سائق ساعده!
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بالفيديو - راكب يفرغ 3 رصاصات بظهر سائق ساعده!

منوعات

2024-02-02 | 03:32
بالفيديو - راكب يفرغ 3 رصاصات بظهر سائق ساعده!
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Aljadeed
بالفيديو - راكب يفرغ 3 رصاصات بظهر سائق ساعده!

شهدت مدينة إزمير التركية جريمة نفذها شخص بدم بارد بحق سائق سيارة أجرة بعدما اصطحبه الأخير معه، خوفاً من أن يظل ينتظر في الشارع وسط أجواء فائقة البرودة.

وقد وثقت كاميرا معلقة داخل سيارة الأجرة  تفاصيل عن الجريمة اذ ظهر المهاجم يصعد الى السيارة من منطقة بوكا بإزمير معطياً السائق تعليمات لكي يتحرك باتجاه منطقة غازيمير حيث وقع الاعتداء.

وفي منطقة غازيمير أطلق الراكب على حين غرة النار على ظهر السائق ثلاث مرات من مسدس ثم صفعه، فيما كان يبحث عن شيء ما في السيارة.

وقبيل إطلاق النار، أوقف المهاجم سائق سيارة الأجرة، مشيراً إلى أنه وصل إلى العنوان المطلوب، بعد أن قاده لفترة من الوقت إلى العناوين الخاطئة.

 
 

ثم سأله عن الأجرة، ولم يلبث إلا أن أطلق النار عليه ثلاث مرات متتالية، بعد أن تظاهر بأنه يأخذ المال من جيبه.

وبعد ذلك بحث الجاني عن شيء ما في السيارة لدقائق ونصح السائق وهو في حالة إغماء قائلاً: "لا تثق في بعض الناس"، بحسب ما نقلت وكالة "Ihlas Haber".

وبينما سقط الجريح على المقعد الجانبي وعانى من الألم بعد الهجوم، فتح المهاجم باب الراكب الأمامي وراح يفتش ويبحث عن شيء ما لمدة 10 دقائق تقريباً.

الى ذلك لم يكتف الجاني بجريمته  بل صفع المهاجم الذي سمع يقول "لا يمكنك الوثوق ببعض الناس" في بعض اللقطات، السائق المصاب، قبل أن يفر مغادرا المكان بعد الانتظار خارج السيارة لمدة دقائق.

وتم تسجيل تلك اللحظات الدامية عبر كاميرا وضعت داخل السيارة.

ومن خلال مشاهدة 110 ساعات من اللقطات من حوالي 70 عدسة كاميرا مراقبة في المكان أيضا، تم تحديد المشتبه به، حيث ألقت القوات الأمنية القبض عليه وبحوزته سلاح الجريمة.

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