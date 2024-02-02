بالفيديو.. قتلى بتحطم طائرة داخل حديقة منزل بفلوريدا

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، التابعة لوزارة النقل، بأن قائد الطائرة ذات المحرك الواحد، وهي من طراز " بيتشكرافت بونانزا في. 35"، أبلغ عن عطل في المحرك قبل وقت قصير من سقوط الطائرة في حوالي الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي.
وقال سكوت إيلرز، رئيس إدارة الإطفاء في كليرووتر، خلال مؤتمر صحفي، إن الطائرة تحطمت داخل حديقة "بايسايد ووترز" المنزلية المتنقلة في كليرووتر، ما أدى لاصطدام جسم الطائرة بمنزل وتدميره، وإلحاق أضرار بثلاثة منازل أخرى على الأقل، وذلك على الرغم من إخماد رجال الإطفاء للحريق الناجم عن الحادث بسرعة.
وأضاف إيلر: "عثرنا على جسم الطائرة داخل أحد المنازل المتنقلة".
ولم يذكر إيلرز عدد القتلى، واكتفى بالقول بأن العديد من الأشخاص - الذين كانوا على متن الطائرة وفي أحد المنازل - لقوا حتفهم.
وقالت إدارة الطيران إنه لم يتضح عدد ركاب الطائرة حتى الآن.