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بالفيديو - &quot;ساونا&quot; عائمة تنقذ راكبين غرقت سيارتهما في البحر
بالفيديو - "ساونا" عائمة تنقذ راكبين غرقت سيارتهما في البحر
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بالفيديو - "ساونا" عائمة تنقذ راكبين غرقت سيارتهما في البحر

منوعات

2024-02-03 | 03:23
بالفيديو - "ساونا" عائمة تنقذ راكبين غرقت سيارتهما في البحر
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Aljadeed
بالفيديو - "ساونا" عائمة تنقذ راكبين غرقت سيارتهما في البحر

السيارة سقطت في المياه وكان بداخلها راكبان لم يتعرضا لأي أذى

نجا شخصان كانا داخل سيارة سقطت في مياه خليج أوسلو بفضل غرفة ساونا عائمة ، وفق ما اعلنت الشرطة النرويجية.

وكتبت شرطة أوسلو في منشور عبر منصة "إكس": "عندما سقطت السيارة في المياه، كان في داخلها شخصان"، مضيفةً "أُنقذا بفضل ساونا عائمة".

وفي السياق أظهر مقطع فيديو صوره شهود عيان ونشرته صحيفة "فيردنز غانغ"، أحد ركاب السيارة وهو ينتقل إلى سطح سيارة من نوع "تسلا" غرقت مباشرة قبل وصول الساونا العائمة.


 

وقالت الشرطة "ليس لدينا حتى الآن معلومات عن سبب سقوط السيارة في المياه".

ونقلت وسائل إعلام عن أحد عناصر الشرطة، أن الراكبين لم يتعرضا لأي أذى.

ويضم خليج أوسلو عددا كبيرا من غرف الساونا العائمة المتاحة للإيجار، وبعضها قابل للتنقل ومجهز بمحرك.

 
 

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