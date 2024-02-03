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زيادة سنوية ضخمة لثروة مارك زوكربيرغ
زيادة سنوية ضخمة لثروة مارك زوكربيرغ
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زيادة سنوية ضخمة لثروة مارك زوكربيرغ

منوعات

2024-02-03 | 10:12
زيادة سنوية ضخمة لثروة مارك زوكربيرغ
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Aljadeed
زيادة سنوية ضخمة لثروة مارك زوكربيرغ

زيادة كبيرة تنتظرها ثروة الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز" مارك زوكربيرغ، بنحو 700 مليون دولار خلال العام الجاري، وذلك بعد أعلنت الشركة عن توزيع أرباح على المستثمرين لأول مرة في تاريخها.

وبعد نتائجها الإيجابية، أعلنت شركة "ميتا" توزيع أرباح نقدية بشكل ربع سنوي بواقع 50 سنتاً لكل سهم، بدءا من شهر آذار المقبل.
وتوزيع الأرباح سيكون مخصصا للأسهم العادية من فئتي "A" و"B".
ويمتلك زوكربيرغ نحو 350 مليون سهما، وبالتالي فإنه سيجني نحو 175 مليون دولار خصم الضرائب وبشكل ربع سنوي، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ".
ويعطي تحرك "ميتا" نحو توزيع الأرباح إشارة حول رؤية الشركة المستقبلية فيما يتعلق بفرصها في النمو.
وبحسب التقرير، فإن كثير من شركات التكنولوجيا سريعة النمو تتجنب بشكل كلي القيام بعملية توزيع الأرباح، إذ تفضل الشركات استخدام أرباحها لتطوير منتجات جديدة أو تمويل عمليات الإستحواذ ذات التكلفة المرتفعة.

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