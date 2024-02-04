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رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض
رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض
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رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض

منوعات

2024-02-04 | 10:41
رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض
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Aljadeed
رائد فضاء روسي يحطم الرقم القياسي للبقاء خارج الأرض

قالت وكالة الفضاء الروسية إن رائد الفضاء الروسي أوليغ كونونينكو سجل اليوم الأحد رقما قياسيا عالميا لأطول وقت يقضيه رائد فضاء خارج الأرض متجاوزا مواطنه غينادي بادكا الذي سجل أكثر من 878 يوما.

وقالت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" إن كونونينكو حطم الرقم القياسي عند الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش.
ومن المتوقع أن يسجل إجمالي 1000 يوم في الفضاء في الخامس من حزيران، و1110 أيام بحلول نهاية أيلول.
وقال كونونينكو لوكالة تاس في مقابلة من محطة الفضاء الدولية على بعد نحو 423 كيلومترا من الأرض "أسافر إلى الفضاء لأفعل الشيء المفضل لدي، وليس لتسجيل الأرقام القياسية".
وأضاف "فخور بكل إنجازاتي، ولكنني أكثر فخرا بأن الرقم القياسي للمدة الإجمالية التي قضاها إنسان في الفضاء لا يزال يحمله رائد فضاء روسي"، وفقا لرويترز.
وانطلقت رحلة كونونينكو الحالية إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي على متن المركبة الفضائية سويوز إم.إس 24.

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