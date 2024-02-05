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عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها.. السبب؟
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها.. السبب؟
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عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها.. السبب؟

منوعات

2024-02-05 | 03:44
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها.. السبب؟
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Aljadeed
عارضة أزياء تلفق خبر وفاتها.. السبب؟

عارضة الأزياء أثارت الجدل على مواقع التواصل بسبب "حيلتها الدعائية" وناشطون انتقدوا ما قامت به

تعرضت عارضة أزياء هندية لموجة انتقادات على  مواقع التواصل الاجتماعي وذلك جراء اعترافها بأنها لفّقت خبر وفاتها على إنستغرام في إطار حملة تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.

وكتبت صفحات عارضة الازياء بونام باندي على مواقع التواصل يوم الجمعة الماضي أن العارضة توفيت بعدما "حاربت المرض بشجاعة".

ونشرت وسائل إعلام محلية خبر وفاة العارضة البالغة 32 عاما، كما جرى تحديث صفحتها على موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية إثر خبر وفاتها المزعومة، فيما كتب نجوم في بوليوود رسائل تشيد بها.

لكنّ البعض شكك في نبأ وفاة الشابة، خصوصا في ضوء صور نُشرت قبل أربعة أيام تبدو فيها باندي بصحة جيدة، على متن قارب في ولاية غوا الهندية.

وفي هذا السياق اعترفت بونام باندي لاحقا لمتابعيها البالغ عددهم 1.3 مليون في مقطع فيديو آخر نُشر على إنستغرام أن وفاتها كانت مجرد خدعة، فبعد حوالي 24 ساعة من تداول الخبر، شاركت باندي بنفسها في مقاطع فيديو وسلسلة من المنشورات لتعلن أنها في الواقع لم تمت وأن إعلان وفاتها كان عبارة عن "حيلة دعائية" تهدف إلى زيادة الوعي بسرطان عنق الرحم.

وكتبت "نعم، لقد لفّقت خبر وفاتي، أعلم أنني ذهبت بعيدا في ذلك. ولكن فجأة أصبحنا نتحدث جميعا عن سرطان عنق الرحم، أليس كذلك؟"، مضيفة: "أنا فخورة بما تمكّن إعلان وفاتي من تحقيقه".

وفي منشور منفصل، أقرت باندي، بالجدل الدائر بشأن "الحيلة الدعائية"، وقالت: "أقدر مشاعركم والقلق الذي انتابكم خلال الـ24 ساعة الماضية".

وقد انتقد ناشطون على مواقع التواصل مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية عارضة الأزياء الشابة، متهمين إياها بالسعي إلى لفت الانتباه إلى نفسها بأي ثمن.

 
 

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