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في قلب النيل.. الشرطة المصرية تداهم &quot;جزيرة المخدرات&quot;
في قلب النيل.. الشرطة المصرية تداهم "جزيرة المخدرات"
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في قلب النيل.. الشرطة المصرية تداهم "جزيرة المخدرات"

منوعات

2024-02-05 | 06:55
في قلب النيل.. الشرطة المصرية تداهم "جزيرة المخدرات"
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Aljadeed
في قلب النيل.. الشرطة المصرية تداهم "جزيرة المخدرات"


أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأحد، عن ضبط جزيرة مزروعة بالمخدرات في قلب النيل تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بأسيوط إحدى محافظات الصعيد جنوب البلاد.

وذكرت الداخلية المصرية أن "أجهزة الأمن تلقت معلومات حول قيام عدد من الأشخاص الخطرين بزراعة المخدرات في جزيرة بالنيل".
وكشفت التحريات أن "16 عنصرا شديدي الخطورة يقومون بزراعة المواد المخدرة والاتجار بها بجزيرة نيلية تابعة لإحدى قرى مركز شرطة أبنوب بمحافظة أسيوط".
وأضافت أنه وباستهدافهم بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، حيث أسفر التعامل عن إصابة أحدهم وضبط الآخرين، مشيرة إلى أنه تم ضبط 6.5 طن لمخدر البانجو، و10 أفدنة مزروعة بنباتي الأفيون والبانجو المخدرين و16 بندقية آلية و51 خزينة وعدد كبير من الطلقات النارية.
وأعلنت الوزارة أن القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بلغت حوالى 36.5 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم القبض على جميع العناصر وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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