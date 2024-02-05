شاهد - إمرأة تسرق سيارة دورية شرطة وتتسبّب بكارثة



تمكنت إمرأة من ولاية فلوريدا من سرقة سيارة شرطة من أحد الضباط وتسببت بمقتل راكبين.

والتقط قسم شرطة مقاطعة ماريون في فلوريدا مقطع فيديو لإمرأة عرّفوا أنها كندرا بون، وهي تسرق سيارة دورية أحد الضباط. في وقت لاحق، إصطدمت السيدة بشاحنة مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، وفقاً للشرطة.

ويظهر الفيديو من كاميرة الشرطي لحظة إستجابته لحادث تم الإبلاغ عنه، وبعد وصول الشرطي، طلب منها (كندرا) الوقوف خلف السيارة، لكنها قفزت من الشباك وسرقت السيارة وهربت، وحاول الضابط إيقاف السيدة لكنها هربت.

ويقول مكتب العمدة إن بون هربت لعدة كيلومترات بسرعات تتجاوز 160 كيلومتراً في الساعة، قبل أن تفقد السيطرة وتصطدم بشاحنة، لتقتل بذلك الراكبين في الشاحنة ونفسها، بينما تركت راكباً آخر بإصابات خطيرة.