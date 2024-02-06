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إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
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إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

منوعات

2024-02-06 | 02:24
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
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Aljadeed
إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

تنكفئ الكتل الرطبة شرقاً اليوم ليحل مكانها كتل هوائية جافة، يتحول معها الطقس تدريجياً الى مستقرّ، ويستمر لغاية مساء الجمعة المقبل مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:
١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١٠ و ١٨ ساحلا وبين ١ و ١٤ بقاعاً وبين ٦ و ١١ على الـ ١٠٠٠ متر
٢- الجوّ : غائم جزئيا مع احتمال زخات مطر محلي صباحاً ومن ثم مستقر 
٣- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٨٥ ٪؜
٥- الضغط الجوي السطحي  : ١٠٢٥ hpa
٦- الرؤية: جيدة تسوء جبلا بسبب الضباب
٧- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.

الاربعاء: 
مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س

الخميس: 
مستقر مشمس الى غائم جزئيا والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ١١ و ١٩ ساحلا وبين ٤ و ١٥ بقاعاً وبين ٧ و ١٣ على الـ ١٠٠٠ فيما الرياح شمالية  غربية ضعيفة اجمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س. 

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