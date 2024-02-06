الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند
شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند
A-
A+

شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند

منوعات

2024-02-06 | 06:54
شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بانفجار وقع في مصنع للكيماويات في الهند، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم جراء الانفجار.

وتم تداول مقطع فيديو للانفجار الذي وقع في مصنع للكيماويات في الهند، وأفادت وسائل إعلام هندية، عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 60 آخرين في الانفجار.
وقال مسؤول في مستشفى منطقة هاردا بوسط ولاية ماديا براديش: "يمكننا أن نؤكد مقتل 7 أشخاص حتى الآن، واستقبلنا 65 جريحًا هنا، وأحلنا 10 آخرين إلى مستشفى أكبر".
ووقع الانفجار أثناء اختبار لبعض المواد الكيميائية، في حوالي الساعة السابعة مساء، بينما قال شهود عيان إن الانفجار كان "ضخما" لدرجة أنه يمكن سماعه من مسافة 15 كيلومترا.
 

اقرأ ايضا في منوعات

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام
Play
04:58
Play

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

التفاصيل في الفيديو المرفق

04:58

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

التفاصيل في الفيديو المرفق

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين
Play
02:24

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

تنكفئ الكتل الرطبة شرقاً اليوم ليحل مكانها كتل هوائية جافة، يتحول معها الطقس تدريجياً الى مستقرّ، ويستمر لغاية مساء الجمعة المقبل مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

02:24

إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.. هكذا سيكون طقس اليومين المقبلين

تنكفئ الكتل الرطبة شرقاً اليوم ليحل مكانها كتل هوائية جافة، يتحول معها الطقس تدريجياً الى مستقرّ، ويستمر لغاية مساء الجمعة المقبل مع إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

إرتفاع أسعار المحروقات كافة.. كم بلغت؟
Play
02:21

إرتفاع أسعار المحروقات كافة.. كم بلغت؟

إرتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 آلاف ليرة والمازوت 9 آلاف ليرة وقارورة الغاز 5 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

02:21

إرتفاع أسعار المحروقات كافة.. كم بلغت؟

إرتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 8 آلاف ليرة والمازوت 9 آلاف ليرة وقارورة الغاز 5 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024