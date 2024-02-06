الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شركة تشجع موظفيها على الإنجاب... 75 ألف دولار مقابل كل طفل!
شركة تشجع موظفيها على الإنجاب... 75 ألف دولار مقابل كل طفل!
A-
A+

شركة تشجع موظفيها على الإنجاب... 75 ألف دولار مقابل كل طفل!

منوعات

2024-02-06 | 11:35
شركة تشجع موظفيها على الإنجاب... 75 ألف دولار مقابل كل طفل!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شركة تشجع موظفيها على الإنجاب... 75 ألف دولار مقابل كل طفل!

متحدث باسم الشركة اشار الى ان الشركة إن هذه المنحة متاحة للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء

أعلنت شركة كورية جنوبية عزمها المساعدة على رفع معدل المواليد المنخفض للغاية في البلاد من خلال دفع ملايين الدولارات لتشجيع موظفيها على الإنجاب.

اعلنت مجموعة بويونغ وهي شركة إنشاءات مقرها في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، في بيان صحافي أمس أنها تخطط لدفع مبلغ 100 مليون وون كوري (نحو 75 ألف دولار) للموظفين في كل مرة ينجبون فيها طفلا.

وأضافت الشركة أنها ستدفع أيضا ما مجموعه 7 مليارات وون كوري (5.25 مليون دولار) نقدا للموظفين، الذين أنجبوا 70 طفلا منذ عام 2021.

وقال متحدث باسم الشركة إن هذه المنحة متاحة للموظفين سواء كانوا من الرجال أو النساء، بحسب ما نقلت عنه شبكة CNN.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة، لي جونغ كيون، إن الشركة تقدم دعما ماليا لموظفيها للمساعدة في تخفيف العبء المالي لتربية الأطفال.

وأضاف في حدث نظمته الشركة، الاثنين، أنه سيتم منح الموظفين الذين لديهم ثلاثة أطفال خيار الاختيار بين الحصول على 300 مليون وون كوري (225 ألف دولار) نقدا أو الحصول على سكن، إذا وفرت الحكومة أرضا للبناء.

وتواجه كوريا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 51 مليونا، تحدي شيخوخة السكان، وبها أدنى نسبة ولادات في العالم لأن النساء يفضلن التركيز على حياتهن المهنية.

كما تتمتع البلاد بأدنى معدل خصوبة في العالم - متوسط عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة في حياتها- حيث وصل إلى مستوى منخفض جديد في 2022 بلغ 0.78، اذ تتوقع هيئة الإحصاء الكورية أن تنخفض هذه النسبة إلى 0.65 في عام 2025.

اقرأ ايضا في منوعات

فك رموز مخطوطات عمرها نحو 2000 عام باستخدام الذكاء الاصطناعي
Play
11:20

فك رموز مخطوطات عمرها نحو 2000 عام باستخدام الذكاء الاصطناعي

المخطوطات كانت تعرضت لأضرار بالغة بسبب ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد...

11:20

فك رموز مخطوطات عمرها نحو 2000 عام باستخدام الذكاء الاصطناعي

المخطوطات كانت تعرضت لأضرار بالغة بسبب ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد...

شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند
Play
06:54

شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بانفجار وقع في مصنع للكيماويات في الهند، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم جراء الانفجار.

06:54

شاهد - إنفجار هائل لمصنع للكيماويات في الهند

أفادت وسائل إعلام هندية، اليوم الثلاثاء، بانفجار وقع في مصنع للكيماويات في الهند، ولقي ما لا يقل عن 6 أشخاص مصرعهم جراء الانفجار.

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام
Play
04:58
Play

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

التفاصيل في الفيديو المرفق

04:58

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

حرفوش يعزف في باريس من أجل السلام

التفاصيل في الفيديو المرفق

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024