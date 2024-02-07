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زيت الزيتون على معدة فارغة... سر صحتك في ملعقة واحدة!
زيت الزيتون على معدة فارغة... سر صحتك في ملعقة واحدة!
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زيت الزيتون على معدة فارغة... سر صحتك في ملعقة واحدة!

منوعات

2024-02-07 | 02:39
زيت الزيتون على معدة فارغة... سر صحتك في ملعقة واحدة!
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Aljadeed
زيت الزيتون على معدة فارغة... سر صحتك في ملعقة واحدة!

كشفت دراسة علمية حديثة أن تناول ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، الذي يوصف باسم الذهب السائل، في الصباح الباكر على معدة فارغة مفيد جدا للجهاز الهضمي.

وأوضحت الدراسة أن زيت الزيتون يعد ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة وأكثرها شيوعا هو استخدامه كمليّن طبيعي.

ويعد الإمساك، وهو حركات الأمعاء غير المتكررة أو غير المريحة، من بين أكثر مشكلات الجهاز الهضمي شيوعا، ووفقا لورقة بحثية نشرتها مؤسسة "كليفلاند كلينيك": "يحدث الإمساك لأن القولون (الأمعاء الغليظة) يمتص الكثير من الماء من الفضلات، وهذا يجففها، ما يجعل من الصعب دفعها خارج الجسم".

ويمكن لزيت الزيتون أن يخفف هذه المشكلة، حيث تساعد الدهون على تهدئة الجزء الداخلي من أمعاء الشخص وتليين البراز من خلال مساعدته على امتصاص المزيد من الماء.

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