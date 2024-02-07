بطل "سوبرمان" ينتقد المشاهد الجنسية في الأفلام: لا مبرر لها

قال الممثل البريطاني الشهير بدوره في فيلم "سوبرمان" هنري كافيل، إنه لا يفضل المشاهد الحميمية التي تعرض على الشاشة.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، فإن الممثل الذي يلعب دوراً رئيسياً في الفيلم الجديد "آرجايل"، قال إن المشاهد الجنسية المصورة قد تبدو في بعض الأحيان غير حقيقية وغير ضرورية.

جاء ذلك خلال لقاء لكافيل ومخرج الفيلم ماثيو فون، في برنامج البودكاست "هابي ساد كونفيوزد" الذي يقدمه جوش هورويتز، حيث أكد كافيل أنه يشعر أحيانا أن المشاهد الحميمة مبالغ فيها.

كما قال فون، الذي سبق أن أخرج أفلام "كيك أس"، و "إكس مين.. فرست كلاس"، إن "الشيء الذي لا أستطيع فهمه هو المشاهد الجنسية".

وأوضح كافيل، بطل فيلم "سوبرمان"، أن "هناك ظروفا تجعل المشهد الجنسي مفيدا فعلا للفيلم، بدلا من أن يكون هدفه مجرد إرضاء الجمهور".

لكنه استدرك قائلاً: "في بعض الأحيان يتم استخدام المشاهد الجنسية بشكل مبالغ فيه في هذه الأيام، وفي بعض المشاهد تتساءل إذا ما كانت ضرورية أم هي مجرد تخفيف للملابس من دون داع".

ويرى كافيل أن "التقليل من المشاهد الجنسية في بعض الأحيان يكون خياراً أفضل، بدلا من وجودها دون مبرر في العمل".

واتفق كافيل وفون على عدم إعجابهما بهذه المشاهد.

وكان الناقد الفني لـ"سي إن إن" براين لوري وصف فيلم "آرجايل"، بأنه "إثارة وتشويق بأسلوب مميز"، علما أنه أطلق يوم 2 الجاري في بريطانيا والولايات المتحدة.