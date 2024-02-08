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تسرب للمياه المشعة في محطة &quot;فوكوشيما-1&quot; اليابانية | التفاصيل على الرابط:
تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" اليابانية | التفاصيل على الرابط:
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تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" اليابانية | التفاصيل على الرابط:

منوعات

2024-02-08 | 02:39
تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" اليابانية | التفاصيل على الرابط:
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Aljadeed
تسرب للمياه المشعة في محطة "فوكوشيما-1" اليابانية | التفاصيل على الرابط:




أعلنت شركة TEPCO مشغل محطة “فوكوشيما-1” الكهروذرية تسجيل تسرّب للمياه المشعة من معدات تنقية المياه المشعة بالمحطة.
وجاء في تقرير صدر عن الشركة: “اكتشف الموظفون تسرب مياه من الأنبوب. تم تسجيل وجود عناصر مشعة”.
ومن المفترض أن جزءاً كبيراً من المياه المشعة قد تم امتصاصه في التربة. لا تظهر نقطة المراقبة المثبتة بالقرب من قناة الصرف القريبة أي تغيير في مستوى الإشعاع.
وذكرت شركة TEPCO أن التسرّب حدث في منطقة غير مأهولة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ستتم إزالة التربة التي تم امتصاص المياه فيها.
ومن جهتها كتبت صحيفة “ASAHI” أن حجم المياه المشعة المسربة من المحطة يبلغ 5.5 طن، فيما يبلغ تركيز العناصر المشعة فيها 22 مليار بيكريل.

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