مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها

ينعكس ارتفاع الأسعار على رفوف المتاجر، حيث تتوقع شركة "هيرشي" الأميركية لتصنيع الشوكولاتة انخفاضاً إضافياً في الطلب على منتجاتها من قِبَل المستهلكين، وذلك بعد انخفاض حجم مبيعاتها بنسبة 6.6 بالمئة في الربع الرابع.وقالت شركة الشوكولاتة الكبرى هيرشي، التي انخفضت أسهمها بنحو 30 بالمئة عن الذروة التي بلغتها في أيار 2023، في وقت سابق إنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الكاكاو إلى الحد من نمو أرباحها هذا العام.كما انخفضت أحجام المبيعات لدى منافستها شركة مونديليز "كادبوري" في الربع الأخير.ويقول جيم رويمر، خبير الأرصاد الجوية ومستشار تداول السلع الأساسية في Best Weather Inc، "بالعودة إلى الوراء 47 عاماً، تبع كل ارتفاع كبير في الأسعار انخفاض كبير في الأسعار تقريباً بنسبة 20-50% خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين. هل هذا الوضع مختلف؟ وفقاً لمصادرنا في مزارع الكاكاو بغرب إفريقيا... نعم!".وأضاف: "على الأقل في الوقت الحالي، من المحتمل أن يستمر تقييد الإمدادات لمدة شهر أو شهرين آخرين"، مشيراً إلى الضرر الحالي الذي يلحق بمحصول الكاكاو بسبب رياح هارماتان القوية في منطقة غرب إفريقيا، أكبر منتج للكاكاو.وفي وقت سابق، كتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة: "إن هناك مخاوف من أن الطقس الجاف الذي تغذيه رياح هارماتان، يمكن أن يؤثر في حصاد منتصف المحاصيل في غرب إفريقيا، والذي يبدأ في نيسان". وهارماتان هي رياح باردة وجافة تهب من الشمال الشرقي أو الشرق في الصحراء الغربية.وبحسب كومرتس بنك، فقد تراجعت صادرات ساحل العاج، وهي أكبر دولة منتجة للكاكاو، بنسبة 35 بالمئة منذ بداية عام الحصاد في أكتوبر وحتى نهاية كانون الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وسجلت العقود الآجلة للكاكاو في لندن مستوى قياسياً عند 4670 جنيهًا إسترلينيًا (5895 دولارًا) للطن خلال الجلسة في بورصة ICE الخميس، قبل أن تغلق عند 4660 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعة 7.3 بالمئة خلال الجمعة، وتضاعفت الأسعار تقريبا منذ بداية العام الماضي.في بورصة نيويورك، وصلت العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 5874 دولارًا للطن، لتغلق مرتفعة بنسبة 7.3 بالمئة عند 5,805 دولارًا، بعد أن ارتفعت بنحو 90 بالمئة منذ بداية العام الماضي.وقال المصدرون وتجار الحبوب في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، لرويترز إن الإنتاج للموسم الحالي 2023-2024 من المتوقع أن يصل إلى 475 ألف إلى 500 ألف طن فقط مقابل 655 ألف طن في العام الماضي.وفي الأسبوع الماضي، توقع استطلاع أجرته رويترز للكاكاو عجزا عالميا قدره 375 ألف طن في موسم 2023-2024، أي أكثر من مثلي متوسط التوقعات في الاستطلاع السابق في آب، مما يشير إلى عجز ثالث على التوالي في المعروض في السوق.وقال مصدر في الصناعة لرويترز إن التجار يخشون أن يمتد النقص إلى العام المقبل، مع ضرورة تعويض الكميات المفقودة من محصول هذا الموسم بالفاصوليا من الموسم التالي.وتساءل قائلًا: "ماذا يحدث إذا كان المحصول ضعيفًا في الموسم المقبل؟".وفي السلع الخفيفة الأخرى، ارتفع السكر الخام 0.4 بالمئة إلى 23.98 سنتا للرطل، في حين ارتفع السكر الأبيض 1.4 بالمئة إلى 665.70 دولارا للطن.وانخفضت قهوة أرابيكا 1.1 بالمئة إلى 1.8585 دولار للرطل، وخسرت قهوة روبوستا 0.2 بالمئة إلى 3109 دولارات للطن.