الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها
مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها
A-
A+

مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها

منوعات

2024-02-09 | 05:03
مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها
العودة الى الأعلى
Aljadeed
مرارة الشوكولاتة.. أسعار الكاكاو تحلّق لأعلى مستوى في تاريخها

تشهد أسعار الكاكاو العالمية ارتفاعاً صاروخياً حيث سجلت مستويات تاريخية جديدة، الخميس، وذلك مع استمرار معاناة التجار لتأمين الإمدادات بسبب توقعات بعجز أكبر خلال الموسم الحالي وزيادة المخاوف بشأن الموسم المقبل.

ينعكس ارتفاع الأسعار على رفوف المتاجر، حيث تتوقع شركة "هيرشي" الأميركية لتصنيع الشوكولاتة انخفاضاً إضافياً في الطلب على منتجاتها من قِبَل المستهلكين، وذلك بعد انخفاض حجم مبيعاتها بنسبة 6.6 بالمئة في الربع الرابع.
وقالت شركة الشوكولاتة الكبرى هيرشي، التي انخفضت أسهمها بنحو 30 بالمئة عن الذروة التي بلغتها في أيار 2023، في وقت سابق إنها تتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الكاكاو إلى الحد من نمو أرباحها هذا العام.
كما انخفضت أحجام المبيعات لدى منافستها شركة مونديليز "كادبوري" في الربع الأخير.
ويقول جيم رويمر، خبير الأرصاد الجوية ومستشار تداول السلع الأساسية في Best Weather Inc، "بالعودة إلى الوراء 47 عاماً، تبع كل ارتفاع كبير في الأسعار انخفاض كبير في الأسعار تقريباً بنسبة 20-50% خلال فترة تتراوح بين سنة وسنتين. هل هذا الوضع مختلف؟ وفقاً لمصادرنا في مزارع الكاكاو بغرب إفريقيا... نعم!".
وأضاف: "على الأقل في الوقت الحالي، من المحتمل أن يستمر تقييد الإمدادات لمدة شهر أو شهرين آخرين"، مشيراً إلى الضرر الحالي الذي يلحق بمحصول الكاكاو بسبب رياح هارماتان القوية في منطقة غرب إفريقيا، أكبر منتج للكاكاو.
وفي وقت سابق، كتب محللون في كومرتس بنك في مذكرة: "إن هناك مخاوف من أن الطقس الجاف الذي تغذيه رياح هارماتان، يمكن أن يؤثر في حصاد منتصف المحاصيل في غرب إفريقيا، والذي يبدأ في نيسان". وهارماتان هي رياح باردة وجافة تهب من الشمال الشرقي أو الشرق في الصحراء الغربية.
وبحسب كومرتس بنك، فقد تراجعت صادرات ساحل العاج، وهي أكبر دولة منتجة للكاكاو، بنسبة 35 بالمئة منذ بداية عام الحصاد في أكتوبر وحتى نهاية كانون الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وسجلت العقود الآجلة للكاكاو في لندن مستوى قياسياً عند 4670 جنيهًا إسترلينيًا (5895 دولارًا) للطن خلال الجلسة في بورصة ICE الخميس، قبل أن تغلق عند 4660 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مرتفعة 7.3 بالمئة خلال الجمعة، وتضاعفت الأسعار تقريبا منذ بداية العام الماضي.
في بورصة نيويورك، وصلت العقود الآجلة للكاكاو إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 5874 دولارًا للطن، لتغلق مرتفعة بنسبة 7.3 بالمئة عند 5,805 دولارًا، بعد أن ارتفعت بنحو 90 بالمئة منذ بداية العام الماضي.
وقال المصدرون وتجار الحبوب في غانا، ثاني أكبر منتج للكاكاو، لرويترز إن الإنتاج للموسم الحالي 2023-2024 من المتوقع أن يصل إلى 475 ألف إلى 500 ألف طن فقط مقابل 655 ألف طن في العام الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، توقع استطلاع أجرته رويترز للكاكاو عجزا عالميا قدره 375 ألف طن في موسم 2023-2024، أي أكثر من مثلي متوسط التوقعات في الاستطلاع السابق في آب، مما يشير إلى عجز ثالث على التوالي في المعروض في السوق.
وقال مصدر في الصناعة لرويترز إن التجار يخشون أن يمتد النقص إلى العام المقبل، مع ضرورة تعويض الكميات المفقودة من محصول هذا الموسم بالفاصوليا من الموسم التالي.
وتساءل قائلًا: "ماذا يحدث إذا كان المحصول ضعيفًا في الموسم المقبل؟".
وفي السلع الخفيفة الأخرى، ارتفع السكر الخام 0.4 بالمئة إلى 23.98 سنتا للرطل، في حين ارتفع السكر الأبيض 1.4 بالمئة إلى 665.70 دولارا للطن.
وانخفضت قهوة أرابيكا 1.1 بالمئة إلى 1.8585 دولار للرطل، وخسرت قهوة روبوستا 0.2 بالمئة إلى 3109 دولارات للطن.
 

اقرأ ايضا في منوعات

تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس
Play
05:37

تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا السبت غائم جزئيا الى عائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، وثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا بدءا من الظهر حيث تنحسر مساء مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

05:37

تقلّبات جوية تنتظرنا في الأيام القادمة.. إليكم تفاصيل حالة الطقس


توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية ان يكون الطقس غدا السبت غائم جزئيا الى عائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية، وثلوج بدءا من ارتفاع 1800 متر وما فوق، تنحسر الامطار تدريجيا بدءا من الظهر حيث تنحسر مساء مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.

حادثة غريبة .. رجل يحتفظ بجثث 100 قطة في ثلاجة منزله!
03:07

حادثة غريبة .. رجل يحتفظ بجثث 100 قطة في ثلاجة منزله!

الرجل قال انه يحب قططه ويريد أن يمنحها الحياة الأبدية

03:07

حادثة غريبة .. رجل يحتفظ بجثث 100 قطة في ثلاجة منزله!

الرجل قال انه يحب قططه ويريد أن يمنحها الحياة الأبدية

بالصور- تعرفوا على ""الأم الوطواط".. سيدة تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها
Play
02:41

بالصور- تعرفوا على ""الأم الوطواط".. سيدة تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها

الخفافيش لا تسكن مع غوريكا فحسب بل تعيش عليها وفوق بشرتها أو تحت ملابسها..

02:41

بالصور- تعرفوا على ""الأم الوطواط".. سيدة تعتني بمئات الخفافيش داخل شقتها

الخفافيش لا تسكن مع غوريكا فحسب بل تعيش عليها وفوق بشرتها أو تحت ملابسها..

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024